El personaje de Mónica Robles en “El Señor de los Cielos” se convirtió en el mayor amor de la actriz Fernanda Castillo, así como en un gran dolor de cabeza. El público se acostumbró a verla con su rubia cabellera, pero ella continuó con otros trabajos para expandir su repertorio actoral. El Comercio estuvo presente en una rueda de prensa vía telefónica y conversó con la actriz sobre Roxana Rodiles, su alter ego en la serie “Enemigo íntimo” que llega este mes por Telemundo Internacional.

Estrenada originalmente en 2018, “Enemigo íntimo” narra la historia de dos hermanos que fueron separados cuando eran apenas unos niños. Unos narcotraficantes asesinaron a sus padres y se llevaron a Roxana con ellos. Alejandro (Raúl Méndez) se convirtió en policía cuando creció y juró que haría hasta lo imposible para encontrarla.

Roxana y Alejandro se reencontrarán 25 años después, liderando bandos opuestos en la sociedad, sin saber que llevan la misma sangre. Esta ficción, que pronto estrenará su segunda temporada, vuelve con un reestreno de su primera temporada para cautivar a nueva audiencia y refrescar la memoria a sus fans.

FERNANDA CASTILLO COMO ROXANA

Si eres fan de las narcoseries es probable que también seas fan de Fernanda Castillo, y si no sigues este tipo de ficciones, quizás la has visto en otras novelas mexicanas o en alguna comedia romántica. Además, gran parte de su popularidad también está plasmada en los hilarantes memes que nacieron de su participación como Mónica Robles en “El señor de los cielos”.

Castillo explica que Mónica Robles se convirtió en “su más grande bendición y su calvario”, pues las personas no quieren olvidarse de ese personaje. Sin embargo, gracias a Roxana en el thriller “Enemigo íntimo” logra que la vean como alguien distinto. “Remontándome a esa primera vez que hice 'Roxana’, fue esa oportunidad de transformarme y la verdad es que tenía mucho miedo, porque decía si la gente encuentra en mi voz, en mi manera de pararme, en mi manera de pelear, de correr, de cualquier cosa, encuentra un reminiscente de ‘Mónica Robles’ es que no estoy trabajando lo suficientemente duro. Entonces fue un reto grande. La verdad es que también fui muy apoyada por el elenco que estuvo conmigo en esa primera temporada”, recordó. “Fue un proyecto que me sirvió para darme cuenta que yo puedo hacer otras cosas”.

LA TRANSFORMACIÓN

La actriz de 38 años cuenta que es esencial “reinventarse frente de un público”, sobre todo cuando se hacen personajes que podrían ser parecidos. Ella era consciente que no quería que sus fans la siguieran viendo como Mónica, sino generar una nueva empatía y atracción por Roxana.

“El público no te reconoce aunque seas la misma persona cuando logras transformarte, sin embargo, después de Mónica Robles la gente no quería que yo me transformara en otra cosa y fue increíble poderlos convencer de que yo podía darles otras emociones, que podía verme diferente, que podía llevarles una escena sin que les remitiera a otro personaje”, comenta. Castillo hizo una crítica sobre cómo algunos actores seguían repitiendo personajes aunque protagonizarán nuevas ficciones, y cómo antes la audiencia estaba acostumbrada a eso. En este error, ella no quería caer.

"De repente estábamos muy acostumbrados en la televisión que durante muchos años veíamos a muchos actores que sólo cambiaban de vestuario o de nombre en cada proyecto pero que seguían siendo los mismos. Creo que la gente ahora quiere otra cosa, quiere que nos transformemos, quiere que seamos completamente diferentes, para no estar pensando en el proyecto anterior como actor, porque entonces sería muy egoísta”, reflexionó.

Como Roxana en “Enemigo íntimo”.

UN NUEVO ELENCO... QUE NO ES TAN NUEVO

Raul Méndez, quien hace de su hermano y enemigo en esta serie, también formó parte de “El señor de los cielos”, sin embargo, durante las grabaciones de “Enemigo íntimo” se convirtió en el apoyo que Castillo necesitaba para romper el molde de Mónica. “Siempre agradeceré muchísimo tener a Raul Méndez, que es un maestro para mí, actoralmente y de vida. Es un amigo y es un hermano”, agrega.

También halagó tener en el elenco a MarÍa del Carmen Félix, quién interpreta a La Puma en la primera temporada de esta serie. “Es una gran actriz y fue un soporte padrísimo (excelente) para mí dentro de la cárcel, pues a este personaje solo lo vamos a ver durante casi 40 capítulos dentro de una cárcel”, comenta.

La cárcel, según explica, Fernandez también es un personaje. Al pasar gran parte de la ficción entre rejas, tuvo que realizar una exhaustiva investigación de cómo es la vida de las mujeres en prisión. “Me incursioné en su vida, de cuáles son las cosas que las mueven y cuáles son las cosas que las hacen reunirse en pandillas. Cómo es la supervivencia diaria de estas mujeres dentro de la cárcel. Entonces fue un reto para mí poder hacer de Roxana Rodriguez y ha traído buenos frutos”, concluye.

DATOS:

El reestreno de “Enemigo íntimo” será el 22 de junio a partir de las 10:40 p.m por el canal Telemundo Internacional.

La primera temporada de “Enemigo Intimo” cuenta con 50 capítulos filmados en Ciudad de México, ciudades fronterizas de México con Estados Unidos y en la fría Zúrich (Suiza).