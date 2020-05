Desde el primer episodio identificarás muchas similitudes entre “Valeria” (Netflix) y la exitosa serie “Sex in the City” (HBO), tales como una escritora con un bloqueo en su carrera, amores, sexo y amigas verdaderas. Un planteamiento similar, pero con ciertas diferencias.

Valeria es una escritora en crisis, y al parecer sufre el síndrome del impostor, que podríamos definir como tener la sensación de no estar nunca a la altura o no ser lo suficientemente inteligente como las personas creen. Valeria se sienta una impostora, casi un fraude, y tiene un entorno que no ayuda a que esa percepción cambie.

Tiene menos de un mes para entregar el primer manuscrito de su primera novela y Valeria no fluye, la pantalla del procesador de texto se mantiene en blanco cosa que la frustra. A este proceso se le agrega que su relación con su esposo Adrián (Ibrahim Al Shami J.) es tan forzada como su novela.

"Valeria" tiene ocho capítulos. (Foto: Netflix)

A lo largo de la serie, Valeria (Diana Gómez) cuenta con el apoyo de sus tres amigas: Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott), que a pesar de vivir sus propios problemas, siempre están ahí para ella; la apoyan en sus aventuras. Todas se encuentran están sumidas en un torbellino de emociones: el amor, la amistad, los celos, la infidelidad, las dudas, el desamor, los secretos, el trabajo, las preocupaciones, la alegría y los sueños de futuro.

También entra en escena Víctor (Maxi Iglesias), atractivo arquitecto con la filosofía de “mejor arrepentirse que quedarse con las ganas”. Él se convierte en toda una tentación para nuestra protagonista

Temas que no faltan en “Valeria”: orgasmos fingidos, relaciones abiertas y feminismo. Situaciones como estas siguen sin tocarse lo suficiente en la TV.

El elenco de "Valeria", disponible al completo en Netflix. Foto: Difusión.

UNA TRAMA CON PROBLEMAS

“Valeria” nos vende a su protagonista como alguien perdida en todos los ámbitos de la vida, alguien que busca reencontrar su camino por medio de la vía sentimental; mientras que la trama de su “bloqueo de escritora” parece ir diluyéndose a medida que la serie avanza. En cambio, la trama de la infidelidad con el personaje de Maxi Iglesias es la que adquiere peso de manera paulatina.

‘Valeria’ se queda, en el mejor de los casos, en tierra de nadie. No termina de conjugar todos los ingredientes que utiliza y eso impide que consiga esa naturalidad que busca. De hecho, a veces hasta se siente un poco falsa por la forma que tiene de abordar su historia. En lo positivo, destaca el trabajo de la actriz protagónica, quien hace lo mejor que pude pese a que su personaje no está muy bien perfilado.

Aún así, la serie está presentada de una forma maratoneable y con el mensaje de que si reres infeliz con tu vida, tienes todo el derecho a tomarte una cerveza, desarmarte y volverte a construir.