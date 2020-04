“La casa de las flores” (Netflix) es una comedia de humor negro que narra la historia de una familia privilegiada de México, propietaria de una florería, que para mantenerse a flote mantiene varios secretos, algunos más escandalosos que otros.

La segunda temporada no dejó contentos a los fans ni a la prensa especializada. Muchos seguidores sintieron que no tener a Verónica Castro en el elenco le quitó encanto a la serie, y aunque Cecilia Suarez (Paulina de la Mora) se lució, no fue suficiente para ocultar los -varios- errores de guión. Lo bueno es que la tercera temporada resarce esos problemas y le da un merecido final a esta serie mexicana con alma de novela.

A continuación, cinco buenas razones para darle una nueva oportunidad a la ficción creada por Manolo Caro:

1. LOS AÑOS 70

Todos los flashbacks (escenas del pasado) son necesarios, otorgan un peso a la trama inexistente en la temporada 2, con todo lo bueno y lo malo de la época. Ahora tenemos a Isabel Burr en el rol de Virginia de la Mora, quien está acompañada de otros talentos como cantante Ximena Sariñana, Rebecca Jones, Javier Jattin y Tiago Correa. El actor y cantante Christian Chávez, aunque tiene un papel secundario, es una de las piezas más emocionales de estos nuevos episodios.

El nuevo elenco está conformado por el actor y cantante Christian Chávez y la cantante Ximena Sariñana, Rebecca Jones, Javier Jattin y Tiago Correa. (Foto: Netflix)

2. EL OTRO LADO DE VIRGINIA

Como ya mencionamos, la matriarca de la familia de la Mora regresa, pero en el cuerpo de una joven rebelde. Virginia no fue siempre tan tradicional, de joven tuvo rebeldía y ganas de libertad, algo de lo que ya había pistas por los ‘porritos’ de marihuana que fumaba en la temporada 1. En los nuevos episodios conocemos el origen del matrimonio de Virginia, así como el por qué de su actitud.

Isabel Burr refleja bien el espíritu de la joven Virginia, que es hilarante y sarcástica; también plasma la lucha interna del personaje, pues no quiere convertirse en su madre, pero tampoco quiere ser la comidilla de su acaudalado vecindario.

"La casa de las flores" temporada 3 - 23 de abril. Foto: Netflix.

3. DIVERSIDAD

Cuando se estrenó “La casa de las flores”, uno de sus grandes aciertos fue mostrar diversidad en sus personajes. Fue una de las primeras ficciones del conservador México en mostrar personajes transgénero y drag con historias relevantes. Además, profundizó en la homofobia y cómo esta puede separar a familias. En esta la temporada final, el mensaje es igual o tal vez más poderoso.

Christian Chávez, quién hace unos años reveló su homosexualidad, interpreta a Patricio, uno de los mejores amigos de Virginia. ‘Pato’, con el apoyo de sus amigos, asiste a la primera marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México. Su historia es una de las más emotivas de la ficción.

La juventud de Virginia. (Foto: Netflix)

4. DRAMA, MUCHO DRAMA

Si bien “La casa de las flores” es comedia y una sátira de las románticas novelas mexicanas, uno de sus platos fuertes son las dramáticas discusiones entre los protagonistas. Sus problemas podían conmoverte por momentos, pero también hacerte reír. En esta temporada, hay más drama que otra cosa; lo cual le sienta con naturalidad. Se conoce quién es el verdadero padre de Paulina y cómo murió el papá de Virginia, así como los conmovedores conflictos existenciales de Diego Olivera (Juan Pablo Medina), novio de Julián.

Paulina de la Mora. (Foto: Netflix)

5. LA MALDAD

Toda novela mexicana tiene una villana y “La casa de las flores” no puede la excepción, esto por medio de la madre de Virginia, Victoria Aguirre, quien sorprende con su vileza. Ni siquiera Soraya se atrevió a tanto.

Hacía tiempo “La casa de las flores” la ficción/novela (mexicana) no mostraba a una persona tan malvada, interpretada en sus versiones del pasado y del presente por Rebecca Jones e Isela Vega, respectivamente. Ambas se complementan y brindan razones suficientes para entender por qué Virginia se convirtió en quien es: una mujer conservadora, pero capaz de todo para cubrir las ‘metidas de pata’ de sus hijos y castigar a quienes la traicionan.

Rebecca Jones interpreta a Victoria, la abuela de los de la Mora. (Foto: Netflix)

DATO

Puedes ver todos los episodios de “La casa de las flores” en Netflix.

