“El final del paraíso”: memes y reacciones por estreno de Sin senos sí hay paraíso 4

La temporada 4 de “Sin senos sí hay paraíso” se estrenó el martes 13 de agosto por Telemundo en Estados Unidos, en el horario estelar de las 9:00 pm (hora del este) y marcó el regreso de Catalina la Grande, Catalina la Mediana, Hernán Darío, Albeiro, Hilda, Soraya, Mariana y el Titi con una nueva historia y, además, con nuevo titular encima: “El final del paraíso”.

Tras el estreno de la telenovela, las redes sociales estallaron con la continuación de la historia que tiene como protagonista a la colombiana Carmen Villalobos y que marcó el inicio de una nueva era dentro de la exitosa saga de Telemundo que llegó por primera vez a las pantallas en 2008 como “Sin senos no hay paraíso”.

El regreso de la narcoserie escrita por Gustavo Bolívar fue con un explosivo capítulo. La nueva historia empezó con un salto en el tiempo de dos años respecto a la anterior temporada. Catalina (Villalobos), que ya es jefe de la DEA, sigue siendo el eje central de la historia, pero ahora la hija de Hilda (Catherine Siachoque) centra sus esfuerzos en acabar con el ‘Cartel de las babys’.

El primer capítulo tuvo mucha acción y dejó por el camino a su primer muerto: el narco Villa, interpretado por Juan Ángel Esparza, que falleció a causa de los efectos de la nueva droga llamada ‘La XY4’, creada por la Mano Negra, Villa, Titi, Dayanara, Yésica y Mariana, consorcio de mafiosos que quiere inundar el mundo con su droga sintética.

Es precisamente esta nueva droga que creo tema de conversación y fue uno de los temas más controversiales del estreno de “El final del paraíso” pues el efecto convierte a los que consumen en una especie de zombie o, si quieres de Hulk. En un sector de los espectadores, esto generó cierto rechazo.

"El final del paraíso" estrenó su nueva temporada a través de Telemundo y en esta entrega, Catalina Santana tendrá a su enemigo más cerca que nunca. (Foto: Telemundo) "El final del paraíso" estrenó su nueva temporada a través de Telemundo y en esta entrega, Catalina Santana tendrá a su enemigo más cerca que nunca. (Foto: Telemundo)

“Muy bonito todo, pero la pastilla me pareció un poco exagerado. Espero no hayan cambiado la estúpida brujería por la pastilla, por lo demás me encantó todo”, opinó un usuario de Twitter.

“¿La temporada de las brujas pasó y ahora la de los zombies empezó?”, cuestionó otra seguidora de la serie en Instagram.

Pero lo que más fue comentado y aprobado por el público fue la participación de Kimberly Reyes como la nueva ‘Diabla’, recibiendo buenos comentarios en su debut como villana en esta historia.

“La nueva diabla de verdad tiene los mismos gestos y forma de hablar de Majida Issa [la anterior Diabla] la felicito’ o ‘me encanta Kimberly está realizando un papel muy bueno”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales respecto a la interpretación de la colombiana.

Lo cierto es que el inicio de la nueva temporada de la narcoserie ha generado más de una reacción y comentario tanto en Instagram, como en Facebook y Twitter. Con el primer episodio pudimos comprobar que la telenovela sigue despertando pasiones entre el público a más de diez años de la emisión de su primer capítulo.

Las reacciones de los fans de El final del paraíso en las redes

El Titi fue uno de los más esperados de la narcoserie 'El final del paraíso'. (Foto: Instagram) El Titi fue uno de los más esperados de la narcoserie 'El final del paraíso'. (Foto: Instagram)

Wtf con El Final del Paraíso? ¿Ahora zombies? — César (@cesargonzzalezz) August 14, 2019

Man estoy fascinada con El final del paraíso 😍 — 🏳️‍🌈 (@KatherineSaade_) August 14, 2019

El final del paraíso esta onfire 🔥😍 — Nancy Leytón🐾 (@nan_leyton) August 14, 2019

Como es posible que no salió ni Cata, ni Nachi ni su hijo/a en el primer capítulo de el final del paraíso — 𝓚𝓮𝔂𝓵𝓲𝓷 𝓖ó𝓶𝓮𝔃 (@keyxlll) August 14, 2019