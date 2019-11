El final del paraíso, ¿será la última temporada de Sin senos sí hay paraíso? | "Sin senos sí hay paraíso" ("Without Breasts There Is Paradise" en inglés) volvió a la televisión estadounidense en agosto a través de Telemundo, con un importante cambio que ha despertado las dudas de los seguidores de la franquicia, iniciada como "Sin senos no hay paraíso" ("Without Breasts There Is No Paradise" en inglés) en 2008.

La telenovela ahora se titula "El final del paraíso", aunque eso no implica, si realizamos un rápido vistazo, cambios sustanciales en la marca. El elenco sigue siendo el mismo y la trama continúa los eventos de la anterior temporada de la marca, cuando la ‘Diabla’ Yésica Beltrán reapareció con otro rostro, mientras Catalina Santana conseguía un importante ascenso en la DEA colombiana. Sin embargo, ¿que sea "El final del paraíso" significa que será la última temporada de la serie producida por Fox Telecolombia y Telemundo Global Studios?

Si bien el título podría demandar cierta preocupación –“final” es una palabra bastante fuerte–, la campaña promocional que la ha acompañado sugiere que "Sin senos sí hay paraíso" está lejos de decir adiós.

"Comienza una nueva era" (Foto: Sin senos sí hay paraíso / Telemundo)

Mientras el título de esta temporada es "El final del paraíso", su eslogan reza que “comienza una nueva era” y esa es suficiente prueba para pensar que esta secuela no se quedará en una sola temporada.

Roberto Manrique, el actor que interpreta a Santiago Sanín, esposo de Catalina Santana, destacó que Telemundo ha dicho que se trata del “comienzo de una nueva era”.

“Yo no estaría tan seguro de que sea el final. Se llama 'El final del paraíso', eso es cierto, pero en realidad, no es el final. Es más, Telemundo lo deja claro porque lo promociona como el comienzo de una nueva era”, declaró el ecuatoriano a El Universo de su país.

¿QUÉ PASA EN "EL FINAL DEL PARAÍSO"?

La tercera temporada de "Sin senos sí hay paraíso" cerró con la 'Diabla' con un nuevo rostro, nuevos socios y convertida en la guardaespaldas de Catalina Santana, flamante jefa de la DEA en Colombia. ¿Qué pasará ahora que Catalina tiene a su enemiga vigilando sus pasos?

Mientras 'Catalina la Grande' asume su nuevo puesto y las responsabilidades que conlleva, su hija Mariana, el Titi y Dayana se asocian con Yésica Beltrán, cuyas ambiciones rozan lo imposible otra vez.

Por otro lado, la calma llega para 'Catalina la Mediana' y Hernán Darío, quienes esperan su primer hijo. Sin embargo, es probable que su felicidad no dure mucho, teniendo en cuenta que sus enemigos ahora tienen más poder.

A veces las pesadillas se vuelven realidad, comienza una nueva era. #ElFinalDelParaiso estreno martes 13 de agosto a las 9/8C por @Telemundo pic.twitter.com/1ESMEW5p8K — El Final Del Paraíso (@FinalDelParaiso) 7 de julio de 2019

De acuerdo a una descripción compartida por People en Español, "Catalina Santana, ahora jefa de la DEA, tendrá que luchar contra un grupo de mafiosos que trafican con una nueva droga sintética mientras se enfrenta a los demonios que amenazan con destruirla a ella y a su familia".

"Recargada de acción y drama, 'El final del paraíso' comienza con Catalina Santana trabajando de la mano de la 'Diabla’, quien entra a la DEA infiltrada con una nueva identidad y con el propósito de destruirla lentamente para darle fin a la rivalidad que dio pie a esta historia hace más de 10 años".

"Al mismo tiempo, Catalina tendrá que luchar contra el mundo del narcotráfico y un nuevo cartel de mafiosos, quienes amenazan con inundar el país con una nueva droga sintética desatando una guerra entre el bien y el mal que pondrá a prueba el mundo de Catalina la Grande y todos los que la rodean".

La vida misma es una contradicción...el bien sin el mal no existe. Pronto llega #ElFinalDelParaiso solo por @Telemundo. pic.twitter.com/XVGvn9qmfP — El Final Del Paraíso (@FinalDelParaiso) 26 de junio de 2019

¿CÓMO VER "EL FINAL DEL PARAÍSO"?

“El final del paraíso” es emitida de lunes a viernes por Telemundo en Estados Unidos, en el horario de las 9:00 pm (hora del este) / 8:00 pm (hora del centro).

Algunas horas después de su emisión, cada episodio es compartido con subtítulos en inglés a través de las plataformas digitales del canal –Telemundo.com–, incluida la siguiente app de Telemundo:

►►►Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS

También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.