"Game of Thrones" 8x06 EN VIVO: el último capítulo llega este domingo | ONLINE

El futuro de Westeros luce más oscuro que nunca tras el ataque indiscriminado de Daenerys Targaryen. Mientras tanto, "Game of Thrones" se aproxima a su final en un episodio de 80 minutos que promete resolver los mayores conflictos que la serie presentó en los últimos años.

FECHA: Domingo 19 de mayo

"GAME OF THRONES" 8x06: HORA PARA VER EL EPISODIO POR PAÍS

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m

CANALES EN LATINOAMÉRICA: HBO (SUBTITULADA), HBO 2 (DOBLADA AL ESPAÑOL)

En América Latina, lo nuevo de "Game of Thrones" podrá verse vía internet por la aplicación HBO GO, servicio que puede adquirirse de manera independiente al servicio del canal tradicional.



En Estados Unidos, si ya pagas el canal, tienes derecho a HBO GO. Si no lo tienes y solo quieres ver la serie en streaming, para eso existe la app de pago HBO Now.

¿NO MÁS GUERRA?

Con la destrucción de King's Landing en el anterior episodio de "Game of Thrones", pareciera que Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ya no tiene enemigos en esta historia

De momento, los adelantos oficiales solo han mostrado los escombros de la ciudad, así como a la reina, quien contempla la destrucción que dejó tras atacar a inocentes con su último dragón, Drogon.

Mientras tanto uno de sus últimos aliados, Jon Snow (Kit Harington), tendría dudas sobre dónde yacen sus lealtades luego de darse cuenta de la auténtica naturaleza de la mujer que ama. Además, Tyrion Lannister (Peter Dinklage) tendría problemas por liberar a su hermano, Jaime.

EL FUTURO

Si bien "Game of Thrones" llega a su final, HBO no tiene intenciones de decirle adiós a la saga. Por ello trabaja actualmente en tres "series sucesoras", spin-offs que contarán historias del pasado del llamado Mundo de Hielo y Fuego.

El proyecto más encaminado, del cual se ha ordenado filmar un episodio piloto, contará la historia de la gran guerra entre el Rey de la Noche y la humanidad; acontecida miles de años antes de la Guerra de los Cinco Reyes. Los fans llaman esta historia "La Larga Noche", aunque la serie todavía no tiene título oficial.

Sobre los otros spin-offs el autor de la saga, George R.R. Martin, contó en su blog que podrían estar relacionados al libro "Fire and Blood"; que cuenta la historia de la familia Targaryen desde la conquista de Aegon hasta el fin de la guerra civil conocida como la Danza de Dragones.