"Game of Thrones": ¿qué significa la profecía de Melisandre para Cersei Lannister?

"Game of Thrones" estrenó el tercer episodio de la octava y última temporada con la Batalla de Winterfell. Los norteños se enfrentaron a los White Walker y sufrieron importantes pérdidas, pero más allá de eso, lograron acabar con el Rey de la Noche. Arya Stark tuvo un gran papel dentro de esta guerra, ya que ella fue la elegida para acabar con la muerte que se había apoderado de Invernalia. Melisandre fue la responsable de hacerle entender cuál era el rol que debía cumplir en este enfrentamiento con los caminantes blancos.

La noche anterior al enfrentamiento, la sacerdotisa del Señor de la Luz regresó para ayudar en la última pelea de los vivos contra el ejército de los no muertos y sobre todo para hacerle entender la profecía de los ojos a Arya, para que se arme de valor para darle el último golpe al Rey de la Noche.

En el encuentro que tuvo Melisandre con la menor de las Stark, le recordó aquellas palabras de cuando se vieron por primera vez, una vez que la Hermandad sin Estandartes le vendió a Gendry. La sacerdotisa le dijo a la niña lo siguiente:



“Veo oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, ojos mirándome. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre. Nos encontraremos otra vez”.



Muchos de los fanáticos de "Game of Thrones" ya han sumado muchas teorías con respecto a esta profecía y aquí trataremos de explicarlo.



¿QUÉ SIGNIFICA LA PROFECÍA DE MELISANDRE PARA CERSEI LANNISTER?

En la Batalla de Winterfell, Melisandre le recordó específicamente los “ojos azules” de la profecía, así que Arya entendió que se trataba del Rey de la noche y finalmente terminó derribando al ejercito de los “no muertos”.



Con esto se cumpliría una parte de la profecía de la sacerdotisa, ya que la menor de las Stark ya ha marcado los ojos marrones y azules de esa lista. Todo lo que queda son los ojos verdes, que serían los de Cersei Lannister.



Es importante recordar que durante el episodio 'Dragonstone', Arya Stark dijo que iba a marcar a la reina de Poniente cuando se cruzará con el ejercito de los Lannister en Riverlands, aunque terminó dirigiéndose al norte hacia Winterfell después de su encuentro con Hot Pie.



Por otro lado, en los libros de George R.R. Martin, Jaime Lannister también tiene ojos verdes. Entonces los fanáticos de "Game of Thrones" han llegado a una conclusión y sería que Arya usará el rostro del hermano mellizo de Cersei para acabar con ella. Este acto cumpliría “técnicamente” con la profecía de los ojos.



Pero según las palabras de la bruja “Maggy la rana”, Cersei sería asesinada por el Valonqar y sería su hermano pequeño, es decir Tyrion Lannister, pero según los antecedentes que ha tenido la serie en cambiar algunas cosas de los libros, es posible que no se cumpla.



Por otro lado, algunos fanáticos han llegado al punto de señalar que Daenerys también tiene ojos verdes, pero vale la pena indicar que en el libro, Dany tiene ojos morados, algo que la serie intentó replicar con lentes de contacto, pero que finalmente desistieron. Porque tuvo un impacto negativo en las actuaciones.



Solo nos queda esperar al estreno del capítulo 4 de la octava temporada de "Game Of Thrones", que es emitida todos los domingos por HBO a nivel mundial.