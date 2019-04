"Game of Thrones": ¿Qué sabemos de Valyria, el hogar de los Targaryen?

Las fichas están en el tablero para la confrontación final de "Game of Thrones", la cual tendría lugar solo en Westeros. Mientras tanto, las novelas aún pueden mostrar a la misteriosa Valyria, lugar donde se originó la casa Targaryen.

Poco se sabe de Valyria, pues ninguna novela o cuento escrito por George R.R. Martin en el mundo de "Juego de tronos" se desarrolla allí, de modo que toda la información disponible es por fuentes de tercera mano, nunca por los que vivieron allí.

Valyria era un feudo franco, sin rey, gobernado por los Señores Dragón donde los Targaryen no eran la casa más poderosa, sino una de las tantas que habitaban la península. Este imperio basó su poder en dragones, con los cuales conquistó y, en algunos casos, arrasó con las civilizaciones enemigas. De los conquistados tomó esclavos.

Entre las consecuencias del expansionismo valyrio tenemos la huida de los ribereños Rhoynar al mando de la princesa guerrera Nymeria, quien tras una dura travesía desembarcó en Dorne, donde quemó sus 10.000 barcos para así no sentirse tentada a volver donde el opresor.

No hay información precisa sobre cómo el imperio valyrio desapareció, pero existen teorías. Una indica que la cadena de volcanes conocida como los Catorce Fuegos pasó por un desequilibrio relacionado a la magia. Sea como sea, el cataclismo acabó con el mayor imperio del mundo de "Game of Thrones" en cuestión de horas, al punto de que no sobrevivió nadie, ni siquiera dragones. El desastre fue tal que donde antes hubo tierra ahora está el Mar Humeante.

Si los Targaryen se salvaron de la hecatombe fue por las profecías de Daenys la Soñadora, que se enteró de la inminente catástrofe de formas misteriosas años antes de que ocurran. Los Targaryen tomaron sus dragones y emprendieron rumbo a Westeros doce años antes del caos. El resto es historia conocida.

Revisa la galería que abre este artículo para conocer otros detalles sobre la misteriosa civilización de Valyria.

DATO

"Game of Thrones" temporada final llega a todo el mundo el domingo 14 de abril por HBO.