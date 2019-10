¿“GOO HAE RYUNG, LA HISTORIADORA NOVATA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Goo Hae Ryung, la historiadora novata: temporada 2 | “Goo Hae Ryung, la historiadora novata” (“Rookie Historian Goo Hae-ryung” en inglés) es una serie de televisión surcoreana, escrita por Kim Ho-soo y dirigida por Kang Il-soo y Han Hyun-Hee. Esta producción es un drama romántico situado a comienzos del siglo XIX en Corea del Sur.

La serie de televisión se transmitió todos los miércoles y jueves por la cadena surcoreana KST. Y se estrenó internacionalmente por Netflix a partir del 17 de julio hasta el 26 de septiembre de 2019.

¿"Goo Hae Ryung, la historiadora novata" tendrá segunda temporada? Foto: Netflix

La primera temporada de “Goo Hae Ryung, la historiadora novata” está compuesta de 20 capítulos y está protagonizada por los actores Shin Se-Kyung como Goo Hae-Ryung, en su papel principal como historiadora de espíritu libre; y Cha Eun-woo como el Príncipe Yi Rim.

Esta historia es una combinación de un drama de época histórica y romance, la serie trata sobre una joven historiadora que lucha contra los estereotipos de género en una era y sociedad que desaprueba a las mujeres.

Netflix es el responsable de la distribución internacional de “Goo Hae Ryung, la historiadora novata”, serie que ha llegado a Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. Después de una exitosa primera temporada, el público se pregunta si se realizará una segunda entrega de esta historia, ¿habrá una temporada 2 de “Rookie Historian”? Aquí te contamos todos los detalles.

La primera temporada de "Goo Hae Ryung, la historiadora novata" tiene 20 capítulos. Foto: Netflix

“Rookie Historian” nos lleva al comienzo del siglo XIX en Corea del Sur, donde conocemos a Goo Hae-Ryung, una joven historiadora, que intenta romper los estereotipos de género que prevalecieron en esa época. Esto es cuando conoce a un príncipe llamado Yi Rim. La historia se desarrolla para narrar sus continuas luchas con la sociedad y su incipiente romance con el joven príncipe.

En una secuencia histórica ‘ficticia’ de eventos, en un contexto de principios de 1800, la historia nos introduce a un régimen bajo la dinastía Joseon, cuando todos están ocupados con el pasado y siguen viejas tradiciones rutinarias. Pero luego, los eventos toman un giro repentino cuando se presenta una tarea: mantener registros sobre las habitaciones de la reina, una habitación que los historiadores masculinos no pueden violar.

Como resultado, el gobierno decide realizar una prueba para seleccionar la historiadora ideal. Es entonces cuando se escoge a Goo Hae-Ryung, entre otras tres mujeres, para llenar la vacante.

Los fans se preguntan si habrá una segunda temporada "Goo Hae Ryung, la historiadora novata". Foto: Netflix

Una vez más, después de que Hae-Ryung asume su papel en el palacio, conoce al príncipe Yi Rim, segundo en sucesión al trono. Un romance comienza a desarrollarse entre los dos protagonistas, quienes tienen creencias completamente diferentes.

Mientras que uno es un novelista de romance popular, el otro es de la opinión de que el pincel es más poderoso que la espada.

Un drama histórico hermoso y perspicaz que gira en torno a Goo Hae Ryung navegando por la vida en el palacio real e intentando comprender los métodos correctos para documentar la historia real, nos da una idea de las luchas de las historiadoras en un legado que abarca un período de casi cuatro siglos.

Cha Eun-woo como el Príncipe Yi Rim. Foto: Netflix

¿“GOO HAE RYUNG, LA HISTORIADORA NOVATA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

La primera temporada de “Rookie Historian” se estrenó en Netflix el 17 de julio de 2019 y finalizó el 26 de septiembre de 2019 después de emitir 20 episodios en un horario semanal. En ese sentido, el programa siguió un patrón de lanzamiento semanal.

En lo que respecta a la renovación, podemos comenzar mirando otros K-dramas aclamados en Netflix como 'Korean Odyssey ', ‘Something in the Rain’ y ‘What’s Wrong with Secretary Kim’, ‘Romance Is A Bonus Book’, ' Memorias de la Alhambra'.

La mayoría de ellos han visto más de una temporada, lo que indica que esta historia podría tener una secuencia con nuevos capítulos.

Aunque el romance sigue siendo el género principal para los K-dramas, la plataforma también está tratando de agregar variedad a la mezcla al agregar programas como “Rookie Historian”, que es más un espectáculo histórico. Eso también sería un factor en el momento de la toma de decisiones.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, hay muchas posibilidades de que la serie se renueve y que pronto veamos nuevos capítulos de esta historia. ¿Cuándo? Es probable que sea en mayo del 2020.