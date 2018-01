Grey's Anatomy: Ellen Pompeo firma por dos temporadas más

Ellen Pompeo no parece que vaya a retirarse pronto de Grey's Anatomy, luego de haber firmado nuevo contrato para continuar con el rol de Meredith Grey por dos años más, reporta el sitio Deadline. Como parte del trato, la estrella será ahora también productora en el drama médico con años de duración.

Pompeo además será co-productora ejecutiva en el próximo 'spin-off' de la serie, aun sin título, protagonizado por Jason George y que estrena en marzo de 2018. Se reporta que la protagonista de la serie de Shonda Rhimes ganaría cerca de 550 mil dólares por episodio, lo que la convierte en la actriz mejor pagada de dramas de TV.

En su temporada 14, Grey's Anatomy se mantiene como el show número uno de la cadena ABC entre el codiciado sector demográfico de 18 a 49 años, y es tercer puesto en la cadena por audiencia total, tras los programas "The Good Doctor" y "Dancing With the Stars".

El nuevo contrato de Pompeo no asegura que "Grey's Anatomy", permanezca al aire durante la temporada 16, aunque aun no sea oficialmente renovada más allá de la temporada actual. De hacerlo, la serie que regresa el jueves 18 de enero en EE.UU., sobrepasaría a "ER" como el drama médico de mayor duración en la historia de la TV.