A sus 68 años, es indiscutible que Guillermo Francella es uno de los actores más populares y carismáticos de Argentina y Latinoamérica. Y buena parte de ello se debe a la facilidad con la que se ha desenvuelto entre la comedia y el drama; de una serie como “Poné a Francella” a una película ganadora del Óscar como “El secreto de sus ojos”. Quizá por allí pase la clave de su éxito.

“Es una de las cosas que siempre soñé tener, tocar las dos cuerdas –dice en conversación con un pequeño grupo de medios latinoamericanos en Madrid, entre ellos El Comercio–. La comedia es un género que yo amo, pero que a veces es minimizado, aunque para mí es de los más difíciles de transitar”.

Y es ese encuentro, o esa tensión dramático-cómica que Francella explota en su más reciente producción, “El encargado”, la serie de Star+ gracias a la cual acaba de recibir el premio del público en los Premios Platino, razón por la cual llegó a la capital española. Un galardón que él agradece con visible emoción, por tratarse de uno que le conceden los propios espectadores.

En “El encargado”, Francella interpreta a Eliseo, el guardián o conserje de un edificio que, cuando se entera que la junta de propietarios planea despedirlo, decide armar un plan y desatar una serie de intrigas para impedirlo. Es decir, se enfrenta a los dueños de los departamentos mediante artimañas, jugarretas silenciosas y traiciones.

“Con esta serie logré recorrer las dos cuerdas que mencionaba en un mismo personaje: porque Eliseo es simpático, angelado, y oscuro y diabólico a la vez. Tiene ese arco que no es tan sencillo de vivir. Para conseguir eso, por supuesto, debes estar acompañado de un buen guion, si no es imposible de llevar a cabo”, afirma el actor, destacando el trabajo de los creadores de la ficción, Mariano Cohn y Gastón Duprat.

“En Argentina, estos encargados a veces tienen más poder que los propietarios. Conocen la vida y obra de cada uno de ellos. Entonces hay algunos que son muy macanudos, y otros no tanto. Yo viví solo muchos años de mi vida, y a veces los encargados me salvaron la vida; pero hay otros que no. Y en eso fue en quienes me basé [para el personaje]”, agrega Francella.

El actor argentino se quedó con el galardón por su papel en la serie "El encargado" de Star+. (Video: Juan Carlos Fangacio).

CLÁSICOS Y NOVEDADES

Además de su bien recibido papel en la serie de Star+, Francella viene de cerrar una exitosa temporada teatral de “Casados con hijos”, adaptación del exitosísimo programa televisivo que protagonizó entre 205 y 2006 con Florencia Peña, Érica Rivas, Luisana Lopilato, entre otras figuras. ¿Habrá chance de retomar en la TV ese proyecto querido por muchos?

“No, no. Con esa obra se cierra un círculo. Siempre habíamos pensado en terminarla en televisión, pero presentarla en vivo fue algo extraordinario. Han sido 93 funciones en el Teatro Gran Rex, indescriptible… Pero yo creo que es un ciclo que se termina. Hace poquito vinieron con la idea de poder hacer unos capítulos para el streaming, para Netflix... pero lograr amalgamar todo no es tan sencillo. Están los compromisos de cada actor y actriz, etc.”, cuenta Francella.

Aun así, ¿le gustaría a nivel personal retomar su papel de Pepe Argento? “Yo lo amo a Pepe –contesta el actor–. Me divertí tanto haciéndolo siempre... Aparte es políticamente incorrecto, es duro. Hoy, lógicamente, hay un cambio de paradigma, todos nos hemos deconstruido de algún modo; pero él es duro, no acepta cuando le hablan del veganismo o cosas así. Es maravilloso. Me volví a amigar con él este tiempito”.

Mientras tanto, ocurra o no el regreso a la pantalla de “Casados con hijos”, Francella ya calienta la expectativa por la segunda temporada de “El encargado”, que llegaría a fines de este año. “Van a aparecer personajes nuevos que observarán mucho a Eliseo, que lo pondrán en un momento complejo, de adversidad, que él tendrá que resolver. Está difícil la cosa. Está muy picante”, finaliza.