La cuarentena nos ha cambiado a todos, pero no solo en la vida real. La ficción, que a partir de ahora tiene que llevarse a cabo con medidas de seguridad que hubiesen sido impensables hace menos de medio año. Y además de esto, la cuarentena, distanciamiento social y otras medidas se convierten en recursos narrativos. Eso es lo que encontramos en “Historias virales”.

Creada por Juan Carlos Fisher y Carlos Carlín, “Historias virales” sigue a seis actores que interpretan a múltiples personajes, los cuales deben estar en constante comunicación el uno con el otro, esto por medio de internet. Las videollamadas zoom y todo aquello que ocurre cuando la casa se transforma en la oficina, con el objetivo de evitar el contagio de Covid-19, dan origen a situaciones de humor.

"Historias virales" - teaser tráiler

“Ha sido bien raro. La sensación es que (trabajar) es más sencillo porque no tienes que salir, no tienes que esperar tu turno en la grabación, pero no es así. Por un lado da la sensación qué es más fácil, pero por el otro lado, extrañas muchísimo al señor de las luces, a la maquilladora, a los vestuaristas, al que pone las luces, que era un trabajo arduo y desconocido para mí. No tenía ni idea dónde poner las luces, dónde me siento”, contó a El Comercio Wendy Ramos, integrante del elenco sobre el proceso único que significó grabar esta historia.

Cada actor interpretará a tres personajes en esta historia. Juan Carlos Fisher, director y escritor, describió así una de las historias para Somos: “Un mundo es el de la familia Escudero, integrada por un padre que ha sido fotógrafo y ha tenido una vida un poco bohemia. Está casado con Patricia y tienen dos hijos: Sigfrido y Ariela. Él finge una parálisis durante la cuarentena para tratar de unir a los miembros de su familia que están distantes.”

El primer episodio de “Historias virales” llega el viernes 14 de agosto a la cuenta YouTube de El Comercio. No obstante, los suscriptores de la edición impresa o digital tendrán acceso al episodio con un día de anticipación. De ese modo, los suscriptores del diario podrán ver el primer episodio desde el jueves 13 de agosto.