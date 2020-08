La nueva producción original de HBO protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant llegará a la plataforma el 25 de octubre. La miniserie llamada “The Undoing” ha sido dirigida por Susanne Bier y, creada y escrita por David E. Kelley.

La serie tiene un total de seis capítulos, donde Grace (Kidman) y Johanthan Fraser (Grant) viven la vida que siempre quisieron. Hasta que una muerte violenta y una serie de revelaciones cambia su mundo.

Grace se ve en la medida de desmantelar su vida y crear otra para su hijo y familia. En las imágenes se le ve en juzgados y se habla sobre las personas con dinero que intentan ocultar la verdad.

En el reparto de la nueva producción de HBO también participan Edgar Ramírez como el detective Joe Mendoza, Noah Jupe como Henry Fraser, Lily Rabe como Sylvia Steinets, Noma Dumezweni como Haley Fitzgerald, Sofie Grabol como Catherine Stamper, Matilda De Angelis como Elena Alves, Ismael Cruz Córdova como Fernando Alves; y Donald Sutherland como Franklin Reinhardt.

The Undoing es producida por Susanne Bier, David E. Kelley, a través de David E. Kelley Productions; Nicole Kidman y Per Saari, mediante Blossom Films; Bruna Papandrea, a través de Made Up Stories; Stephen Garrett y Celia Costas.

