Hace unos días empezaron a salir las primeras críticas a la controversial "Insatiable" ("Insaciable") de Netflix, comentarios que fueron crueles con la serie. Decidimos comprobar cuán ciertas eran estas opiniones y vimos el primer episodio. Alerta de SPOILER: todas tienen razón.

A CONTINUACIÓN, DETALLES DE LA TRAMA DE "INSACIABLE"

Patty (Debby Ryan) es adolescente con sobrepeso que, producto de un golpe en el rostro, termina con la mandíbula rota. Esto la obliga a seguir una dieta líquida por algunos meses y en consecuencia pierde 30 kilos (pero gana hambre de venganza contra los que la insultaron antes de que su cuerpo encajara con los estándares de belleza sociales).



BODY SHAME

Al iniciar el capítulo, se ve a una Patty tímida e insegura que solo tiene una amiga y que la idea de tener novio es una utopía. Sus compañeros de clase se encargan de hacerle la vida imposible, se burlan de ella y la humillan.



Patty ve como solución dejar de comer y hacer mucho ejercicio para bajar de peso y verse como lo "normalmente" aceptado. En ese imprudente acto -dejar de ingerir alimentos- su cuerpo se descompensa y cae desmayada ante todos sus compañeros. Las burlas continúan.

Cuando baja de peso, Patty llama la atención de los hombres. No por ser inteligente, locuaz o simpática. Solo por pesar 50 kilos.



VIOLENCIA INNECESARIA

Un vagabundo la llama "gorda"y ella responde con un golpe, rompiéndole la nariz. El hombre sin hogar la golpea en la cara ocasionándole un traumatismo en la mandíbula que la deja a base de dieta líquida por meses. Este altercado los lleva a los tribunales. Ella es acusada, él es la víctima.

Ya hay suficiente violencia contra la mujer cómo para mostrar que si una mujer es humillada y se "defiende", es ella quién puede terminar en prisión mientras él queda libre de toda consecuencia de sus actos. Esta parte del guion parece un mal chiste.

PÉSIMO MAQUILLAJE

Si bien se quiso retratar a una desaliñada Patty con obesidad, a estas alturas y con la tecnología y el maquillaje que existe, se pudo hacer una recreación más real. La joven parece que está utilizando un disfraz amateur para Halloween.

BURLARSE DEL ABUSO A MENORES

Una comedia puede ser ácida sin tocar temas tan sensibles como el abuso a menores. El abogado (Dallas Roberts) que se convierte en el defensor de Patty es acusado sin pruebas de ser un abusador de menores. Este tipo de bromas normalizan lo que no debería suceder. La pedofilia no debería ser origen de burlas ni tomarse tan a la ligera.

Resumiendo: el primer episodio de la serie no contribuye a mejorar el autoestima de alguna joven adolescente ni tampoco habla de cómo la obesidad puede generar daños en la salud, solo resalta que una persona obesa no puede ser linda, no puede tener novio ni amigos, y que solo siendo delgada puede llegar a tener éxito en todos estos ámbitos. Pero como a un libro no se le debe juzgar por su portada ni a una serie por su primer episodio, le daremos una oportunidad a la trama para saber si con el transcurrir de los capítulos logra redimirse.