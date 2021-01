La historia seguía las aventuras de Carrie Bradshaw (Parker), una neurótica escritora con una columna de opinión enfocada en el amor y las relaciones sexuales. De igual relevancia eran sus amistades Charlotte York (Davis), una romántica y algo cucufata curadora de arte; Miranda Hobbes (Nixon), una enfocada abogada con una cínica perspectiva sobre las relaciones románticas; y finalmente Samantha Jones (Cattrall), una promiscua publicista con problemas para formar relaciones duradera con sus parejas.

Fue justamente este último personaje, con sus bromas sobre su promiscuidad y su actitud abierta a la experimentación sexual, la que causó mayor impresión entre los televidentes, porque si bien Carrie era la protagonista de la serie, no cabía duda que Samantha era su estrella.

Durante sus seis temporadas al aire, “Sex and the City” se llevó varios galardones prestigiosos como los premios Emmy y los Globos de Oro, elevando el renombre de HBO como una verdadera alternativa para televisión de calidad que conocemos ahora. Pero mientras la fama de la serie aumentaba, el interés en sus protagonistas lo igualaba. Y entre los medios de entretenimiento se empezó a tejer una narrativa sobre una rivalidad entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall.

Quizás era inevitable tomando en cuenta que ambas actrices eran las que mejor carrera tuvieron antes del show: Parker con su aparición en cintas como “Hocus Pocus” (1993) y “Ed Wood” (1994), mientras que Cattrall había protagonizado cintas como “Police Academy” (1984), “Big Trouble in Little China” (1986) y “Mannequin” (1987). Es así que mientras ambas actrices afirmaban públicamente que no había problemas entre ellas, se filtraba a la prensa historias sobre la tensión causada por Cattrall por exigir un aumento de sueldo luego que Parker se convirtiera en una de las productoras ejecutivas de la serie. Muestra de estas tensiones fue que el suplemento sobre famosos del tabloide New York Post, Page Six, reportó cómo durante una filmación en Atlantic City Parker rentó una casa para estar con sus coestrellas Cynthia y Kristin, mientras que Kim tuvo que buscar su propio alojamiento. Un portavoz de HBO luego dijo que los diferentes alojamientos se debieron a que Cattrall esperaba ser visitada por su entonces esposo, aunque la actriz nunca ha comentado sobre el tema.

Si bien es difícil determinar la veracidad de rumores, lo que sí se puede entender es que para el 2002 Cattrall ya buscaba otros proyectos. Es así que la actriz señaló durante una entrevista a Britain’s Living TV que ya estaba cansada de interpretar a Samantha: “Seis años ya es suficiente”, afirmó. “Hay otras cosas que quiero hacer”. Dos años después se cumplieron sus deseos y en febrero del 2004 se emitió el último episodio de la popular serie.

En una nota publicada por el New York Post titulada “Inside the mean-girls culture that destroyed ‘Sex and the City’”, la autora Paula Froelich señala que para cuando finalizaba la serie, el ambiente durante las filmaciones era tan hostil contra Kim Cattrall que nadie, ni los maquillistas, hablaban con la intérprete.

Una muestra visible de la tensión entre los miembros del elenco de “Sex and the City” ocurrió durante la ceremonia de los Emmy en setiembre del 2004. En la gala Davis, Parker y Nixon se sentaron juntas durante la premiación en la que estas dos últimas se llevaron las estatuillas de Mejor actriz y Mejor actriz de reparto. Mientras tanto, Cattrall se sentó junto al creador de la serie, Darren Starr, y no aparece en la foto que tomaron a las intérpretes para conmemorar la ocasión.

TENSIONES EN LA PANTALLA GRANDE

Otra razón para la tensión entre las estrellas del programa recayó en el hecho de que en mayo del 2004 Cattrall frustró los intentos de llevar a “Sex and the City” a la pantalla grande al alejarse del proyecto. “Kim se sintió afortunada de disfrutar seis años maravillosos, tanto profesional como personalmente, actuando como Samantha en ‘Sex and the City’”, dijo en aquella ocasión un portavoz de la actriz. “Le hubiera encantado hacer la película e hizo un trato para hacer el filme, pero esperó tanto tiempo como fue posible sin guion o una fecha de inicio y sintió que tenía que tomar otras ofertas que se le presentaron luego que el tiempo de espera pasó.”

Pero para el 2007 los planes sobre el regreso de “Sex and the City” habían avanzado lo suficiente y HBO anunció su incursión cinematográfica, la cual fue estrenada el 30 de mayo de 2008. Tras el estreno, Cattrall dio una entrevista a la publicación Marie Claire donde dio otras razones para su renuencia inicial para sumarse a la cinta.

“Cuatro años atrás estaba pasando por un doloroso divorcio público, la serie estaba terminando y mi padre fue diagnosticado con demencia. Sentí que era tiempo de estar con mi verdadera familia. Un año y medio atrás, cuando me enviaron el guion, estaba lista y lo suficientemente fuerte para revisitar a Samantha. De alguna manera, estoy feliz de que esperamos. El guion y la experiencia de hacer esta película fue la mejor reunión posible”, afirmó.

Pero nuevamente en el detrás de cámara las cosas no eran tan rosas como las pintaba -según rumores- y un reportaje de The Telegraph afirmó que la tensión entre las actrices principales era tal que Parker, Nixon y Davis no se sentaban con Cattrall en la misma mesa durante las cenas.

A pesar de posibles problemas durante la producción, es indudable que la película fue un éxito en las taquillas, recaudando US$420 millones alrededor del mundo, por lo que una secuela se convirtió en algo casi inevitable.

Parker y Cattrall mientras tanto intentaron apagar rumores sobre su supuesta enemistad. “Creo que nadie quiere creer que amo a Kim. La adoro”, dijo Parker en una entrevista con la publicación Elle. “No hubiera hecho esta película sin ella. No lo hice y no lo haría”.

“Creo que Sarah está en lo correcto: las personas no quieren creer que nos llevamos bien”, dijo a manera de respuesta Cattrall al Daily Mail. “Han invertido demasiado en esta idea que dos mujeres fuertes y exitosas pelean entre ellas. (...) La verdad de nosotros siendo amigas, llevándonos bien y haciendo nuestro trabajo felices juntas no es ni de cerca tan noticioso”.

“Sex and the City 2” fue lanzada el 27 de mayo de 2010, y aunque tuvo un éxito más modesto que su predecesor, igual mantiene relevante a la franquicia y abre el camino para que se convierta en una trilogía.

Mientras tanto, en una nueva entrevista con Marie Claire por la salida de la nueva cinta, Davis desmintió los rumores de que Cattrall era ignorada durante las cenas, señalando que era la propia Davis la que se ausentaba en la mesa de sus coestrellas al recurrir a los servicios a la habitación para alimentarse. Mientras tanto, Nixon intentó apagar los rumores de una fiera rivalidad en el elenco. “No siempre ha ido viento en popa, pero la idea de que somos enemigas es ridículo”.

LA PELÍCULA QUE NUNCA LLEGÓ

Tuvieron que pasar siete años para tener nuevas noticias sobre “Sex and the City” y desafortunadamente para los aficionados de la serie, estas no fueron buenas. Un reportaje publicado en setiembre por el tabloide británico Daily Mail afirmó que la tercera parte de la franquicia fue torpedeado por las “escandalosas demandas” de Kim Cattrall, las cuales incluyeron exigir a los ejecutivos de Warner Bros. que produzcan otros proyectos suyos.

Ante las acusaciones Cattrall respondió mediante Twitter. “La única demanda que hice fue que no quería participar en una tercera película y eso fue en 2016”.

Woke 2 a @MailOnline 💩storm! The only 'DEMAND' I ever made was that I didn't want to do a 3rd film....& that was back in 2016 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 29, 2017

Sarah Jessica Parker confirmó la muerte de la tercera parte poco después durante una entrevista con Extra TV. “Ha terminado... no la haremos. Estoy decepcionada. Teníamos este hermoso, gracioso, conmovedor, dichoso e identificable guion e historia. No solo es decepcionante que no lograremos contar la historia y tener esa experiencia, pero más aún para la audiencia que ha sido tan abierta de querer otra película”.

En una entrevista posterior con el periodista Piers Morgan, Cattrall confirmó que ya no participará más en “Sex and the City”: “Eso fue parte de cumplir los 60. Hubo un momento muy claro de ¿Cuántos años tengo de vida y qué quiero hacer con ellos? ¿Qué no he hecho? Sentí que el programa era mejor cuando era una serie y que las dos películas eran un bonus”.

La actriz también notó que nunca fue “amiga” con sus coestrellas y se quejó de los continuos rumores de que se había comportado como una diva y pedido más dinero. “Esto es realmente donde debo llamar la atención a las personas de ‘Sex and the City’ y especialmente a Sarah Jessica Parker. Creo que pudo haber sido más amable. Realmente creo que pudo haber sido más amable. No sé cuál es su problema”.

Una tragedia mostró la distancia entre las excolegas. En febrero de 2018 el hermano de Cattrall se suicidó, razón por la cual Parker envió sus condolencias por Instagram. “Querida Kim, mi amor y condolencias a ti y los tuyos y que dios acompañe a tu amado hermano”, le escribió la estrella de cine.

La respuesta de Kim Cattrall fue explosiva. “No necesito tu amor ni apoyo en este tiempo trágico, Sarah Jessica Parker”, publicó en la misma red social. “Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de cuán cruel fuiste realmente entonces y ahora. Déjame ser bastante clara (si ya no lo he sido) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu máscara de ‘chica buena’’'.

La respuesta de Parker llegó en una entrevista para la revista People en la que reiteró que nunca hubo un conflicto. “No hubo pelea, eso fue completamente inventado, porque nunca respondí. Y no lo haré, pero que ella necesitaba decir lo que necesitaba decir, y ese es su privilegio”.

Mucho de lo reportado sobre el conflicto entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall recurre a rumores, pero lo que es obvio es que a estas alturas al menos Cattrall no quiere tener nada que ver con Parker y “Sex and the City”. Su opinión sobre la secuela, en la que su personaje de Samantha Jones no hará acto de presencia, es más misteriosa, ya que a la fecha no se ha pronunciado sobre el tema.

Pero un atisbo de lo que piensa la actriz puede verse en el mensaje de que le dedicó uno de sus fans, identificado en Twitter como @charlieronce, el cual recibió un ‘Me gusta’ de ella: “Absolutamente amo a ‘Sex and the City’ y si bien estoy triste porque Samantha no regresará, aplaudo hacer lo que es mejor para ti y pienso que este es un gran ejemplo de ponerse a uno primero. Bien hecho, Kim Cattrall”.

