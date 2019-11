“Boys Over Flowers”, también conocida en Latinoamérica como “Los chicos son mejores que las flores”, es una de las telenovelas coreanas más exitosas en todo el mundo. El dorama se convirtió en un fenómeno internacional que obtuvo altos niveles de audiencia y ganó diversos premios.

La telenovela coreana fue protagonizada por las estrellas coreanas Goo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, de SS501, Kim Bum, Kim Joon de T-Max, y Kim So Eun. Tras su paso por este dorama, los actores alcanzaron la fama internacional y hoy están entre los artistas de mayor demanda en el mercado.

“Boys Over Flowers” se robó el corazón del público rápidamente, convirtiéndose en una de las series más vistas en la historia de la televisión surcoreana. Entre sus protagonistas, la actriz Goo Hye Sun que interpretó a Geum Jan Di se ganó el cariño y aceptación del público por este papel y se abrió paso en la industria del entretenimiento.

Elenco del popular dorama "Boys Over Flowers" transmitido por la cadena KBS. Foto: KBS

Los seguidores de Goo Hye Sun siguen cada paso de la actriz, quien está envuelta en la polémica por su divorcio con su esposo Ahn Jae Hyun. Hecho que está siendo muy comentado en las redes sociales. A continuación, te contamos 10 datos que quizás no conocías de la reconocida artista.

Goo Hye Sun es una actriz y cantante surcoreana. Ganó fama con el exitoso drama “Pure 19”, pero su popularidad llegó al protagonizar el popular drama “Boys Over Flowers”, el que le permitió posicionarse como una de las actrices coreanas más importantes.

Goo Hye Sun interpretó el papel de Geum Jan Di en el popular dorama. Foto: KBS

1. La estrella de 35 años ha demostrado ser una artista multifacética, no solo es una actriz consagrada también ha demostrado ser buena en otras disciplinas. Es modelo, cantante, pintora, escritora, directora, productora, compositora, guionista y empresaria.

2. Comenzó su carrera como actriz en los dramas de un acto y la comedia sin escalas 5. También fue co-MC con Heechul de Super Junior en el programa semanal de música en vivo Inkigayo de SBS desde el 23 de abril de 2006 hasta el 18 de febrero de 2007.

Goo Hye Sun se hizo conocida tras su paso por "Boys Over Flowers". Foto: KBS

3. Goo Hye Sun saltó a la fama en el drama “Pure 19” y sorprendió a la crítica con su interpretación en el drama histórico The King and I. Sin embargo, es más conocida por interpretar a Geum Jan-di en el drama de “Boys Over Flowers”. Después de un año en el limbo sin horario de difusión, su drama pre-producido The King and I, The Musical finalmente salió al aire en septiembre de 2011.

4. Es una de las actrices mejores pagadas en Corea. Siempre se le vinculó sentimentalmente con su co-protagonista Lee Min-Ho en el drama de “Boys Over Flowers”. Sin embargo, se comprometió con el actor Ahn Jae-hyun el pasado 11 de marzo de 2016. La pareja se casó el 21 de mayo del mismo año.

Goo Hye Sun como Geum Jan Di. Foto: Starnews

5. Es considerada una de las chicas más hermosas de Asia por su belleza natural, ocupando el puesto número 1 en la lista de bellezas naturales elegidas por muchos ídolos, el segundo lugar lo ocupo Kim Tae Yeon, líder del grupo “Girls Generation”.

6. La artista ha mostrado su talento vocal, ha compuesto y publicado un álbum de música New Age titulado Breath (2009), y los singles de pelo Brown (2010), Marry Me (2012 [11], Flying Galaxy (2013) y es Usted (2013).

7. La artista hizo su debut oficial como directora por su cortometraje The Madonna en el Festival de 2009 Puchon internacional de cine fantástico. Después de escribir y dirigir su primer largometraje Magia en 2010, continuó dirigiendo cortometrajes como Usted y fragmentos de Sweet Memories, así como trailers de película festivals.

Goo Hye Sun recibió buenas críticas tras protagonizar el popular dorama. Foto: KBS

8. En 2011, Goo Hye Sun estableció su propia compañía, en la que se va a producir y filmar sus proyectos, que ofrece ella una medida de protección legal / negocio.

9. Goo Hye Sun escribió “Tango”, una novela semi-autobiográfica acerca de la experiencia de una mujer veinteañera con el amor y las relaciones. El libro fue un best-seller, vendiendo 30.000 copias en una semana. Su lanzamiento coincidió con su primera exposición de arte en solitario, también titulado “Tango”, en julio de 2009 en La Mer Gallery, que atrajo a 10.000 visitantes.

10. Su vida amorosa está en el ojo de la tormenta. El 11 de marzo de 2016, se anunció que estaba comprometida con el actor Ahn Jae-hyun, la pareja se casó el 21 de mayo del mismo año, sin embargo en agosto de 2019 se anunció que se estaban divorciando.

Han pasado 10 años desde que Goo Hye Sun interpretó a Geum Jan Di en el popular dorama. Foto: KBS

Cuando Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun anunciaron su noviazgo, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Corea del Sur, no sólo por la belleza y el talento de ambos actores, sino también por todo el cariño que se profesaban. Su boda fue uno de los eventos más glamurosos de ese año.

Sin embargo, la felicidad no duró mucho. La mañana del 18 de agosto de 2019, la actriz comunicó a sus seguidores en Instagram que Ahn Jae Hyun había tomado la decisión de divorciarse de ella sin consultarle. A través de redes sociales, la actriz publicó imágenes que demostrarían una supuesta infidelidad de su pareja, además contó que su aún esposo le dijo con frialdad que ya no se sentía atraído por ella.

Goo Hye Sun ha sido criticada por sus últimas publicaciones en su cuenta de Intagram. Foto: Instagram