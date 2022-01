Conforme a los criterios de Saber más

Nada causó más dolor a los fanáticos de “Al fondo hay sito” que la inesperada muerte del buen ‘Peter McKay’ (Adolfo Chuiman) a manos de la malvada Claudia Zapata (Úrsula Boza) en la segunda temporada de la teleserie. De un certero disparo en el pecho, la mayor enemiga de los Maldini acabó con la vida del personaje más querido de la sintonizada ficción de América TV. ¿El resultado? Congoja, llanto, sufrimiento y un ráting arrasador. Fue una de las escenas más vistas de la historia de la televisión peruana. En el sector AB hizo un promedio de 44 puntos con picos de 52.

La popular ‘Mirada de Tiburón’ abordó al mayordomo en el estacionamiento de la constructora De Las Casas y amenazándole con una pistola le hizo subir a la maletera de su vehículo para luego llevarlo hasta el Morro Solar, en Chorrillos, donde terminaría con sus días al considerarlo una amenaza para sus planes de venganza contra la familia Maldini.

“Es una escena perfecta, con los planos precisos”, señala Chuiman mientras observa detenidamente las imágenes del referido episodio. “Mira el rostro de Peter, se nota el miedo en su mirada”, nos dice con gran satisfacción.

Para Adolfo Chuiman, de 75 años, interpretar escenas dramáticas es conectarse con sus inicios artísticos, cuando protagonizaba puestas en escena de célebres dramaturgos de la literatura universal, como García Lorca, Pirandello, Bertolt Brecht, entre otros.

SINOPSIS

“Al fondo hay sitio” trata de la llegada de la familia Gonzales a Lima de Huamanga, Ayacucho, para vivir en una de las zonas más exclusivas de la ciudad: Las Lomas, en una casa heredada a medio construir. Sus vecinos, la familia Maldini, al pertenecer a una clase alta y exclusiva, ven con malos ojos la llegada de los Gonzales e intentarán desalojarlos a toda costa generando una guerra constante entre ambas familias.

En las siguientes líneas, Adolfo Chuiman analiza dicha escena, explica su proceso de creación, y -desde una perspectiva actual- opina sobre la posibilidad de hacerle algún cambio.

¿Tuvieron que repetir la escena varias veces?

Se grabó rapidito, en una, la hicimos a las 11 a.m. y terminamos 20 minutos después. No había mucha complejidad porque la conversación era solamente entre Úrsula y yo.

¿En qué pensaba cuándo Claudia le apuntaba con el arma?

Estaba metido en el personaje, temblando, sentía miedo, no podía creer que me iba a matar. Por eso cuando siento el balazo, era como despedirme de la vida realmente. En ese momento no era Adolfo Chuiman, era Peter.

¿Se utilizó bala de salva o de goma para el disparo?

De la pistola no salió nada, no utilizamos nada de eso, solo fue el sonido y, lógicamente, yo hice como que me asusto y me caigo.

¿Cuántas cámaras se utilizaron para grabar la escena?

Dos cámaras, una que estaba dirigida a mí y otra a Úrsula.

¿Las últimas palabras que pronuncia Peter antes de morir, fue improvisación suya?

Todo lo que dije estaba en el libreto, no hubo improvisación.

¿Cambiaría algo de esa escena?

Nada, y dicho por los libretistas tiene las pausas perfectas. Todo está bien, aunque me parece que a Madame (Yvonne Frayssinet) le faltó un poquito más de entrega.

¿Dónde se grabó?

En el Morro Solar, temprano, por la mañana, a las 11:00 a.m, una hora en la que hay poca gente.

¿Qué representa Peter para usted?

Es un personaje al que quiero mucho, reúne todo lo se que se necesita para que sea un buen personaje y la gente lo quiera. Tiene demasiado éxito, me quedé boquiabierto cuando me dijeron que había hecho 54 puntos’.

Pese a haberse anunciado la muerte de Peter y tanto los Maldini y los Gonzales lloraron su partida, algunos capítulos después, un milagro divino lo revive.

ERROR EN ESCENA

Efraín Aguilar, productor de “Al fondo hay sitio” comentó en una entrevista con radio “Capital” que un niño le hizo darse cuente de un error en el crucial capítulo, pues ni él ni el guionista Gigio Aranda se habían percatado del detalle.

“El público es muy acucioso. En la muerte de Peter que alcanzó 52 puntos de ráting, aparece una camioneta, se supone la camioneta de Peter. Y, ¿cómo llegó la camioneta si a Peter lo trajeron (en la maletera). De verdad era un error. Un niño me preguntó eso y cuando hablé con Gigio (Aranda), dijimos ¿verdad, no?”, sostuvo el realizador.

América TV confirmó que este año se iniciarán las grabaciones de la novena entrega de la exitosa producción nacional.

