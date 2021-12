Conforme a los criterios de Saber más

Efraín Aguilar Pardavé cierra un año duro con optimismo y dos nuevos proyectos laborales. El creador de “Al fondo hay sitio” retomó la docencia presencial y renovó contrato con América TV como productor de contenidos. “Cuando vi caer el telón del teatro Canout sin poder evitarlo creí haberlo perdido todo, luego vino lo del COVID-19. Hoy, la vida me vuelve a sonreír”, asiente.

“En el quinto piso del centro comercial Arenales, donde funcionaba el cine Jade, he levantado un nuevo teatro con todas las medidas de bioseguridad que exige el Ministerio de Salud. Le puse un escenario enorme, parecido al del Canout. Repondré la obra ‘Amigas íntimas’, y este cuatro de enero empiezo con mis talleres de actuación en modalidad presencial. Recibiré a 30 o 40 estudiantes en un local que tiene acceso para 500 personas. Me emociona poder reencontrarme con mis alumnos”, destaca el artífice de la serie más exitosa de la TV nacional, “Al fondo hay sitio”.

Efraín Aguilar inicia este el 4 de enero del 2022 su taller de actuación en modalidad presencial. (Foto: Alessandro Currarino)

En 1968, cuando tenía 23 años de edad, Aguilar egresó del Instituto Pedagógico Nacional como uno de los alumnos más destacados. Actualmente, lleva más de cinco décadas enseñando a actuar en centros educativos nacionales y universidades a niños jóvenes y adultos, muchos de los cuales actualmente son actores consagrados.

“Soy pedagogo y mi actividad cultural me hace ver los problemas que existen en torno al arte, llámese arte escénico, pintura, arqueología, arquitectura”, destaca Aguilar. “Toda mi vida he dictado clases, ya sea en colegios, como el 3047 de Comas y en universidades. Continuamente hasta 1980. Del 80 al 2006 dejé de dictar clases para dedicarme a producir en TV, luego hice teatro y retomé la docencia, pero durante la pandemia tuve que suspender mis talleres”, añade.

Efraín Aguilar inicia el 2022 con importantes proyectos laborales. (Foto: Alessandro Currarino)

Tienen su sello

Efraín Aguilar ha impartido enseñanza actoral a populares figuras del cine, televisión, teatro y música, como a la recordada Analí Cabrera, Gisela Valcárcel y Michael Finseth . Irma Maury, la popular ‘Nelly Camacho Morote de Collazos’ de “Al fondo hay sitio” también tiene el sello del popular ‘Betito’.

“Gisela fue alumna mía, tiene un encanto natural, destacaba más por su facilidad de palabra que por su trabajo como actriz. En esa época era la alumna que más leía. Y leer es fundamental para un actor porque si no lees no tienes la capacidad para expresarte. El apellido también le ayudaba, su padre fue intelectual (Jorge Valcárcel Velasco)”, rememora el productor.

“En cuanto a Irma, ella trabajaba como secretaria por el pasaje García Calderón, en el Cercado de Lima, cerca a Grupo Histrión, la escuela de arte donde yo enseñaba. Tomó clases para probar porque al principio no estaba convencida de que quería ser actriz, no se sentía bien, pero tenía condiciones y ganas de aprender. Era muy buena, fue una de mis mejores alumnas. ‘Los meritorios’ de los hermanos Álvarez Quintero fue la primera obra de teatro en la que participó”, añade.

Michael Finseth, el popular ‘Memo’ en la serie de Panamericana TV “1000 oficios”, tuvo a Efraín Aguilar como guía actoral cuando sus compañeros de la producción nacional pidieron su salida alegando que retrasaba las grabaciones por su “incompetencia como actor”.

“ A Michael le enseñaba a actuar, pero lo hacía bastante mal. Sin embargo le veía condiciones, por eso insistí . Es más, un día los actores me pidieron que lo cambiara porque les malograba las escenas . Me negué a hacerlo, pero las cosas no quedaron ahí. Ernesto Schutz (administrador en aquel entonces de Panamericana TV) me mandó a llamar para pedirme lo mismo. También me negué. Le dije: ‘¿Tú eres fabricante de papeles, así que dedícate a eso. A mí déjame tranquilo’. Nunca más volvió a meterse conmigo. Y Finseth progresó una barbaridad, todos se quedaron sorprendidos de sus logros”, rememora el realizador.

Gran pasión

Efraín Aguilar mira el pasado con gratitud y reflexiona sobre su trabajo en televisión y teatro. Y aunque la mayor parte su vida se ha dedicado a producir programas humorísticos y ficción para la pantalla chica, asegura que la actuación es su mayor pasión.

“No soy un exabrupto de la televisión, me preparé, estudié. Me siento mucho más actor que productor y director. Recuerdo que don Alberto Terry, con quien me pelee varias veces, fue quien descubrió mis dotes para producir. Me dijo que tenía capacidad de liderazgo”, señala.

La última vez que ‘Betito’ actuó fue en 2013, en la obra “Marat-Sade”, interpretando al Marqués de Sade. “Fue uno de mis mejores papeles, y no lo iba a hacer yo, era para Roberto Moll, pero se enfermó en Venezuela, casi se muere. Así que tuve que reemplazarlo, en quince días me aprendí el papel”, recuerda.

Efraín Aguilar extraña la actuación. (Foto: Alessandro Currarino)

“Al fondo hay sitio”

Tras renovar contrato con América TV, Efraín Aguilar aclaró que estará como productor de contenidos de propuestas internacionales. “Ellos me van a entregar unos proyectos para que yo decida cuál va primero, cuál segundo y cuál tercero, presupuestarlos y comenzar. Ese va a ser mi trabajo. Por eso cuando me preguntan si voy a estar en ‘Al fondo hay sitio’, digo que ‘no’”, remarca.

Dato

Taller de formación actoral de Efraín Aguilar, verano 2022. Información en los teléfonos 923931237 y 989088126 , así como en Facebook.

