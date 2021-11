La serie “Al fondo hay sitio” logró conquistar al público peruano durante los ocho años que se mantuvo en la pantalla chica mostrando las situaciones cómicas, dramáticas y trágicas que los González y los Maldini vivían en Las Lomas, por ello, la noticia de que se estaría preparando una nueva temporada para el 2022 viene generando mucha expectativa entre los fanáticos.

Luego que El Comercio revelara que este proyecto contaría con gran parte del elenco de actores de la historia original, en las redes sociales empezó a especularse sobre el posible regreso de ‘Doña Nelly’, papel interpretado por la primer actriz peruana Irma Maury.

Como se recuerda, ‘Doña Nelly’ dejó de formar parte de la exitosa producción de América TV en la quinta temporada, cuando su personaje falleció (2013). En la sexta participó en calidad de invitada.

Años después de su intempestiva salida, la actriz reveló los motivos que la llevaron a alejarse de la serie producida por Efraín Aguilar.

A pesar de que su rol como Doña Nelly tenía fascinado a los televidentes, la artista reconoció que necesitaba un descanso.

“Me fui de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice”, comentó al diario Correo a inicios de año.

“Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, añadió la actriz que se ganó el corazón de sus fans con sus papeles de Doña Olga, en la serie “Mil Oficios”, y Doña Nelly, en “AFHS”, ambas series creadas por el productor y director Efraín Aguilar.

Sin embargo, Maury aclaró que solo se dio una pausa en la actuación: “Yo disfruto de todo lo que hago, disfruto de actuar, disfruté de mi época de trabajadora en una empresa privada, yo disfruto todo lo que hago y voy cerrando etapas. La actuación no la he cerrado, simplemente hice un alto como muchas otras veces”.

