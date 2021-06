Conforme a los criterios de Saber más

Este 9 de junio será el estreno de “Loki”, la nueva serie de Disney+ protagonizada por Tom Hiddleston en la que el dios de las mentiras y las travesuras toma el papel principal. La historia muestra a una versión alternativa del hermano de Thor que es reclutado forzosamente por la Time Variance Authority (Autoridad de variación de tiempo en español), una agencia que regula y protege las líneas de tiempo.

A solo unos días para la salida del primer capítulo, nos encontramos en la situación ideal para revisar los cómics que sirvieron de inspiración para Marvel Studios en la producción de esta nueva serie limitada. Cabe señalar que a diferencia de series anteriores como “WandaVision” y “Falcón y el Soldado del Invierno”, “Loki” no tiene una saga particular en los cómics que sirva de inspiración directa para la serie. Sin embargo, varias historietas relacionadas al dios de las mentiras - y al universo Marvel en general- nos ayudan a vislumbrar qué cosas podrían pasar en el programa.

¿Qué es la Time Variance Authority?

En el centro de la narrativa de “Loki” está la Time Variance Authority, la agencia que captura y convierte a Loki en uno de sus agentes para ayudar a limpiar las líneas de tiempo.

Aunque carece la larga y rica historia de entidades como S.H.I.E.L.D., la TVA ya tiene décadas de existencia en el canon de Marvel. El ente fue creado en 1986 por Walt Simonson y Sal Buscema como un homenaje al veterano editor Mark Gruenwald (1953-1996), quien se encargaba de velar por la continuidad de las historietas de la compañía. Es así que todos los funcionarios de la organización son clones del propio Gruenwald, la única persona con la capacidad de mantener todas las historias en orden.

La primera historieta donde apareció el TVA fue apropiadamente “Thor #371” (septiembre de 1986), donde uno de sus agentes, con el apropiadamente futurista nombre de Justice Peace, viaja al siglo XX y es ayudado por Thor en su misión de capturar a un ‘crononauta’ alienígena que guarda rencor contra Jane Foster.

Sin embargo, no fue hasta “Fantastic Four #353” (junio de 1991) que realmente tuvimos una mirada cercana a la organización. En esta historia los Cuatro Fantásticos son capturados por Justice Peace, acusados de cometer crímenes contra la continuidad del tiempo.

La base de la Time Variance Authority (Autoridad de variación de tiempo) se encuentra ubicada en un lugar no afectado por el paso de las eras. (Imagen: Marvel Comics)

Aquí vemos algunos elementos que podrían verse también en la serie de televisión, como la base del TVA, posicionada en la Null-Time Zone, un espacio fuera de la interferencia del tiempo. También muestra la naturaleza altamente burocrática del TVA, los increíbles recursos con los que cuenta - entre ellos los androides Minutemen y sus agentes - así como la manera poco escrupulosa que pueden utilizar para lograr sus objetivos.

La saga, que se extiende a “Fantastic Four #354” (julio de 1991), también muestra por primera vez al personaje de Mobius M. Mobius, un funcionario de grado medio dentro de la organización que también hará una aparición en la serie “Loki”, interpretado por Owen Wilson.

Las múltiples caras de Loki

Durante sus décadas en los cómics, Loki ha sido de todo: villano, héroe, antihéroe, hombre, mujer, niño y adolescente. De las decenas de historias, es difícil saber cuáles servirán como base para la serie, aunque el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya ha sugerido que distintas versiones del Dios de las Mentiras podrán hacer presencia en la serie.

“Parte de la diversión del multiverso y con jugar con el tiempo es ver otras versiones de los personajes, y otras versiones del personaje titular en particular”, dijo el ejecutivo a Entertainment Weekly. “Él ha vivido miles de años. Ha tenido todo tipo de aventuras. El querer llenar estos vacíos y ver más de la historia de la historia de Loki fue el impulso inicial para la serie”.

Entre las historias protagonizadas por Loki que más se adaptan al formato de una serie de televisión, está la saga de “Agent of Asgard”. Publicada entre 2015 y 2016, la miniserie de 17 capítulos ve a una versión adolescente de Loki convertirse en una especie de James Bond místico al servicio de su madre, la reina Frigga.

Loki durante su tiempo como agente de Asgard, una especie de James Bond al servicio de su madre. (Imagen: Marvel Comics)

Sus misiones incluyen, a pesar de supuestamente estar del lado de los buenos, incluyen enfrentamientos con los Vengadores, alianzas con villanos como Doctor Doom y Magneto, y más aventuras. La saga también lo vio enfrentarse al rey Loki, otra variante de él que alcanzó todo su potencial como villano, y cuya historia no solo explora el pasado de Loki en los cómics, sino su base mitológica.

Mientras tanto, adelantos de la serie han mostrado a Loki vestido con un traje idéntico a otra de sus apariciones icónicas. Hablamos de ”Vote Loki” (“Vota por Loki”), una saga de cuatro partes publicada entre junio y septiembre de 2016 donde el dios de las mentiras postula como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, llegando bastante cerca de convertirse en el siguiente ocupante de la Casa Blanca.

Otra versión del hermano de Thor que podría aparecer es una de sus más recientes. Feige ya ha adelantado que los eventos de “Loki” tendrán relación con la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - al igual que “WandaVision”- por lo que no hay mejor aspecto de Loki para aparecer que aquel que se convirtió en el Hechicero Supremo.

En la historia “Loki: Sorcerer Supreme” del 2018 el personaje titular vence a Stephen Strange y usurpa su título. Aunque su tiempo como el principal protector de la Tierra es corto y pronto Loki se involucra en la fallida invasión de Malekith a Asgard, que termina con el parricidio de su padre biológico Laufey y su ascensión al trono de Jotunheim, el reino de los gigantes de hielo.

Desde el comienzo las series de Marvel en Disney+ han buscado sorprender a sus espectadores, pero Marvel pudo haber adelantado una de sus vueltas de tuerca inadvertidamente gracias a los cómics. Según la página Bleeding Cool, Marvel Comics ha acelerado la edición de una colección titulada “Lady Loki, Mistress of Mischief”, la cual saldrá a la venta el 27 de julio, unas semanas después de que se transmitirá el último episodio de “Loki”. En la saga, escrita por J. Michael Straczynski y con arte de Olivier Coipel, Loki regresa a la vida como la hermana de Thor utilizando el cuerpo de Lady Sif como parte de un malévolo nuevo plan para conquistar Asgard.

Lady Loki, la versión femenina de Loki que se rumorea aparecerá en la serie. (Imagen: Marvel Comics)

La coincidencia de la salida de este cómic con el final de la serie da más validez a los rumores de que la actriz Sophia Di Martino interpretaría a Lady Loki, luego de que se captaron imágenes de la intérprete inglesa vistiendo un traje similar al utilizado por el dios de las mentiras durante las grabaciones de la serie.

De todos modos, todo esto son especulaciones para las que tendremos que solo serán confirmadas o desmentidas con salida de “Loki”. Y al fin y al cabo, la serie es sobre el dios de las mentiras, por lo que cabe esperar que las apariencias sean engañosas.

