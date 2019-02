"My Hero Academia": ¿qué es un exactamente un "quirk"?

"My Hero Academia" es uno de los animes más populares de los últimos años. Desde sus inicios, la presentación de un mundo donde la gran mayoría de personas tiene algún tipo de poder, atrajo a una cada vez más grande legión seguidores, sobre todo a los más jóvenes por seguir una narrativa típica de un shonen.

Ahora, con su cuarta temporada en camino, el "One for All", poder principal de Midoriya, ha causado muchas dudas sobre su naturaleza como "quirk", un término que se usa con normalidad en la serie pero que no se ha profundizado como se debería.

¿Qué es un "quirk"? ¿Cuál es su origen? ¿Qué características tiene? En este artículo recopilaremos toda la información que se tiene sobre las habilidades que presentan los protagonistas, tanto en el manga como en la serie animada.

Historia de los "quirk"

Un "quirk" o don fue reportado por primera vez en China, en el pueblo de KeiKei. Al parecer, había nacido un bebé luminiscente dentro de un hospital. Los médicos desconocían el motivo por el cual este niño nació de esa manera, pero a poco a poco casos similares se fueron reportando en todo el mundo.

Ya sea por una variación en su físico o por sus habilidades mentales, estas personas crecieron en un ámbito de rechazo, ya que sus poderes causaban conflictos entre aquellos que no habían sido dotados con algún poder, mayormente por la desigualdad que presentaban.

Con el paso del tiempo, el nacimiento de personas con un "quirk" se fue normalizando, llegando incluso a crearse grupos que se denominaron héroes. Estos usuarios empleaban sus dones para luchar contra aquellos que desarrollaban sus poderes para el mal. La policía decidió no reclutar para sus filas a ningún poseedor de un "quirk", por miedo a que estos lo utilizaran como armas.

De esta manera, las personas comenzaban a soñar con convertirse en héroes profesionales. A la par, las familias arreglaban matrimonios con el fin que sus hijos tengan "quirks" más fuertes o posean ambos en su defecto. Este es el caso de Todoroki, que heredó de su padre el control del fuego y de su madre el hielo.

Características de los "quirk"

Por lo que se sabe, un don puede manifestarse de dos formas: a través de la herencia de sus padres o por una evolución natural del ser humano. Solo el 20 % de la población mundial no posee un "quirk", identificándose por una articulación en el dedo pequeño del pie.

Normalmente, el poder se puede manifestar desde el nacimiento hasta los 4 años de edad. En caso contrario, se afirma que el usuario no tendrá un "quirk". Esto fue lo que le pasó a Midoriya, cuando su doctor le explicó que no desarrollaría ningún poder.

Además de poderse combinar de generación en generación, se sabe que los dones pueden evolucionar con el paso del tiempo. Así lo demuestra el "One For All" y el "All For One", ambos "quirks" se han vuelto más poderosos ya sea por su característica heredable del primero o la capacidad del segundo para adueñarse de cualquier poder que robe.

¿Qué tipos de "quirk" existen?

Existen tres tipos de calificación de los dones en el mundo de "My Hero Academia":

Emisor (発動, Hatsudō)

Los "quirks" que utilizan una activación consciente de su usuario para crear sustancias, alterar la materia o manipular las cosas alrededor de la persona se consideran dentro de esta categoría. Estos pueden tener diferentes rangos de acción, ya sea por medio del contacto físico o un rango ilimitado en caso no tengan ninguna restricción de uso.



Estos son los "quirks" más comunes del mundo, ya que los emisores alteran las propiedades de los materiales que los rodean, desde la destrucción hasta la creación de moléculas. Por último, estas sustancias o cambios pueden tener propiedades únicas, todo depende del "quirk" en cuestión.





Esta clase de "quirks" permiten al usuario transformar su cuerpo de manera temporal. Los dones de este tipo pueden fortalecer características que ya tienen en su interior, como la dureza de sus músculos, o añadir otras nuevas para el conjunto.



Usualmente requieren una activación consciente de la persona para funcionar, aunque a través del entrenamiento se puede activar por acto reflejo. Este tipo de transformación suele ser temporal, necesitándose una gran energía para mantenerlo activo. Su abuso puede llegar a ser perjudicial para el portador del "quirk".



La utilización de este "quirk" es de corto alcance, y la única excepción a la regla de modificar el propio cuerpo es la habilidad de recuperación. Los dones de transformación son los menos comúnes en el mundo de "My Hero Academia".





A diferencia de los dos anteriores dones, los "quirks" de característica mutante no pueden ser desactivados. Estos generan una variación física de la persona, en algunos casos desde su nacimiento, que pueden tener diferentes capacidades dependiendo del poder.



Algunos mutantes suelen canalizar energía o lanzar algún tipo de sustancia a través de sus nuevas alteraciones fisiológicas. Al no poderse desactivar, en algunas ocasiones estas modificaciones causan problemas a sus usuarios.



"One For All" y "All For One"

Estos dos "quirks" parecen ser los más raros y poderosos del manga y del anime. Mientras que el "All For One" tiene la capacidad de robar otros "quirks" para sí mismo, heredarlos o combinarlos para crear ataques más poderosos, el "One For All" permite la acumulación de energía y puede ser transmitido en su totalidad, siendo más fuerte cada vez.

En los últimos tomos del manga, se reveló que Midoriya podía utilizar los "quirks" de sus predecesores, pero tenía que aprender a usarlos y activarlos de alguna manera, ya que se encontraban escondidos en el núcleo de su poder.

Por otro lado, también se ha publicado que el "One For All" es en realidad la combinación de dos "quirks": el primero que solo tienen la habilidad de pasarlo a otra persona y el segundo que permite la acumulación de energía. Este último fue transmitido por el portador del "All For One" a su hermano, el primer usuario del "One For All".