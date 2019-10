“My Little Pony Friendship Is Magic” (“My Little Pony: La magia de la amistad” en español) es una serie animada para niños que se basa en la línea de juguetes “My Little Pony” de Hasbro y en las series animadas anteriores. Esta ficción se estrenó en 2010 y cuenta con 9 temporadas y 221 episodios.

Producido por Allspark Animation, este show se centra en las aventuras de un pony unicornio llamado Twilight Sparkle al cual la Princesa Celestia enseña los valores de la amistad en la ciudad de Ponyville.

La novena y última temporada de “My Little Pony: Friendship Is Magic” se estrenó en Estados Unidos el 6 de abril de 2019 a través de Discovery Family Channel, y llegará a su fin este sábado 12 de octubre con un especial de 90 minutos.

La novena y última temporada de "My Little Pony Friendship Is Magic" cuenta con 26 episodios (Foto: Discovery Family Channel)

El especial final, luego de que una alianza villana desata su poder en Equestria, las Mane Six tendrán que luchar para salvar el reino. Años más tarde, la princesa Twilight es visitada por un estudiante con un problema de amistad, y mientras intenta resolverlo, recuerda el tiempo que ella y las Mane Six pasaron juntas.

Además, en el especial detrás de escena los creadores, animadores y actores de voz compartirán sus recuerdos favoritos de las nueve temporadas de “My Little Pony: La magia de la amistad”. Asimismo, los espectadores podrán ver el estudio de grabación y cómo se hace un episodio.

TRÁILER DEL FINAL DE “MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC”

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL FINAL DE “MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC”?

El especial final de 90 minutos de “My Little Pony Friendship Is Magic” se emitirá el sábado 12 de octubre a las 8 pm a través de Discovery Family Channel en Estados Unidos.

Los episodios finales de la serie también se transmitirán en vivo y bajo demanda en Discovery Family GO.

Además, el viernes 11 de octubre a la 5:00 pm Discovery Family Channel estrenará una detrás de escena de la serie, llamado “My Little Pony: Friendship Is Magic - A Decade of Pony”.

Desde el domingo 6 de octubre los fanáticos de My Little Pony pueden ver la serie desde el principio durante en “Pony Palooza”. Este ecento durará hasta el estrenó del episodio final.