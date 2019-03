"Pretty Little Liars: The Perfectionists" revela qué pasó con Spencer y Toby

“Pretty Little Liars: The Perfectionists” poco a poco va revelando lo que sucedió con los protagonistas de la serie principal tras el final de su séptima temporada. En el piloto de este spin-off, Alison (Sasha Pieterse) explicó que Emily (Shay Mitchell) y sus bebés están a salvo en Rosewood mientras ella trabaja en Beacon Heights. Asimismo, Mona (Janel Parrish) contó que dejó Francia después de que “las razones por las que estaba allí se escaparon".

Ahora, en ‘Sex, Lies and Alibis’ (1x02), segundo episodio de la primera temporada de “The Perfectionists”, gracias a una llamada que Mona Vanderwaal le hace a su gran amiga Hanna (Ashley Benson), descubrimos qué sucedió con Spencer (Troian Bellisario) y Toby (Keegan Allen).

Recordemos que al final de “Pretty Little Liars”, aunque Spencer y Toby no consiguen precisamente un final de cuento, todo parece indicar que se encaminan a tener una vida juntos. Cuando TVLine habló con Troian Bellisario poco después de que se emitiera el ultimo episodio de la serie, ella dijo que estaba contenta de que Spencer no se apurara en un compromiso.

"Debido a todo lo que Spencer pasó con su familia, es más sincero para ella estar al principio de algo, tentativamente moviéndose hacia estar con Toby de nuevo. Si hubiéramos saltado a ella al instante casándonos con Toby y escapando con él, no creo que hubiera sido fiel al trauma que sufrió", dijo Bellisario.

¿SPENCER Y TOBY SE CASARON?

Mona decide llamar a Hanna casi al final del episodio y le pregunta por Caleb (Tyler Blackburn) y el bebé. Esto no es una sorpresa ya que en el ultimo capitulo de la serie principal ella les cuenta la buena nueva a sus mejores amigas antes de despedirse, lo que sí sorprende a los fans es escuchar que Spencer y Caleb se fugaron juntos.

"¿Cómo estás? ¿Qué tal Caleb y el bebé? ¿Cómo? Hannah, espera, ¿me estás diciendo que Spencer y Toby se han fugado para casarse? ¿De verdad no lo sabías? Vaya, pero ¿no tienen lista de bodas? ¡Pues claro que quiero participar! Cuánto me alegra oír tu voz, te echo de menos...", dice Vanderwaal.

A pesar de conocerse más detalles de los protagonistas de “Pretty Little Liars” tras el final de la séptima temporada, siguen quedando algunas interrogantes: ¿por qué Spencer y Toby huyeron sin decirle a nadie? ¿Por qué no quiere que sus mejores amigas estén presentes? ¿Alison lo sabe?