Drake & Josh, iCarly y Zoey 101 fueron grandes éxitos allá por los años 2000 y marcaron un antes y un después en la televisión infantil; sin embargo, las personas detrás de estas producciones, a lo largo de los años, han coleccionado grandes cuestionamientos que van desde del acoso, sexualización y hasta abuso sexual contra las estrellas de Nickelodeon.

El recién publicado documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” busca revelar algunos de estos secretos entrevistando a empleados que estuvieron presentes durante la producción de estas aclamadas series.

La investigación está dividida en cuatro partes, todas ya salieron al aire y han causado gran revuelo por las “bombas” que se conocieron.

Si bien es cierto, por mucho tiempo se habló de los abusos de Dan Schneider; sin embargo, hay otros asistentes de producción que también mostraron acciones similares, como Jason Handy de “All That” y “The Amanda Show”.

Este hombre, a primera vista, daba la impresión de que era alguien amable y servicial, pero en la privacidad era todo lo contrario. Durante una grabación intercambió número con Brandi, una intérprete de 11 años de “The Amanda Show”.

Todo marchó con tranquilidad hasta que Jason Handy le envió un mensaje de alto calibre a la menor de edad. La imagen fue tan perturbante, que la adolescente término abandonando la industria del entretenimiento.

“ Era una foto de él desnudo y dijo que se la había enviado porque quería que viera que estaba pensando en ella ”, dijo la mamá de la víctima.

Otro capítulo habla del denigrante trato que recibieron las escritoras Jenny Kilgen y Christy Stratton por parte de Dan Schneider

“Dan empeoró cada vez más a medida que avanzaba la temporada. Christy y yo hicimos cosas que eran incómodas. Dan me pidió varias veces que lo masajeara en la sala de escritores y en el estudio , y a veces decía cosas como ‘Kim, por favor, dame un masaje, pondré uno de tus bocetos en el espectáculo’. Siempre lo presentaba como una broma y se reía mientras lo decía”, sostuvo una de las afectadas.

¿Dónde ver los episodios de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”?

Los primeros episodios se estrenaron el pasado 17 de marzo y los siguientes solo un día después, el 18 , en el canal de televisión Investigation Discovery. Se sabe que también estarán disponibles en el catálogo de Max en EE. UU. Aún no hay noticias si estará presente en alguna plataforma en español.