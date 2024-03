“Oppenheimer”, el filme del reconocido cineasta Christopher Nolan, fue el gran ganador de la ceremonia de los Oscar 2024.

La película ya se había llevado trofeos en galas como los BAFTA y los Globos de Oro, ahora en los premios de la Academia se llevó los galardones más importantes como Mejor película y Mejor actor.

¿Todavía no la has visto o quieres volverla a ver?

¿Dónde ver “Oppenheimer” en streaming?

“Oppenheimer” se estrenó en cines de Estados Unidos el 21 de julio del 2023. En el Perú y otros países de América Latina se estrenó el 20 de julio.

En streaming, la cinta se podrá ver en América Latina a través del servicio Max (ex HBO Max) desde el 26 de abril.

De momento, está disponible en alquiler en Amazon.com por un precio de 5,99 dólares estadounidenses.

¿De qué trata la película “Oppenheimer”?

La película está inspirada en la historia de Robert Oppenheimer, el inventor de la bomba atómica, y los remordimientos posteriores que tuvo tras la detonación del artefacto.

La película “Oppenheimer” está basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” que fue escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

En la historia aparecen personajes como las parejas de Oppenheimer y científicos famosos como Albert Einstein.

Esto dijeron las críticas del filme:

“‘Oppenheimer’ es uno de los mejores trabajos de Nolan, si no el mejor. Y lo dice un gran admirador de Nolan. La he visto dos veces. Impecable cine inmersivo de primer orden. Cillian Murphy consigue el papel que se merece. Enamorado del trabajo de Downey. Esta exige tu atención”. (Josh Horowitz de MTV)

“‘Oppenheimer’ me dejó atónito: un estudio de personajes a gran escala, con una interpretación central sublime de Cillian Murphy. Un drama histórico épico, pero con una sensibilidad distintiva de Nolan: la tensión, la estructura, el sentido de la escala, el diseño de sonido sorprendente, las imágenes notables. Guau.” (Matt Maytum de Total Film)

“Estoy dividido entre ser todo tímido y misterioso sobre Oppenheimer y salir y decir que es un ‘nocaut’ total que abrió mi cerebro como un núcleo de plutonio nervioso y me dejó sollozando durante los créditos finales como si pudiera. Y para todos aquellos que se han quejado de la falta de sexo en el trabajo anterior de Christopher Nolan… algo de sexo como solo Nolan podría representarlo en este”. (Robbie Collins de Telegraph)

Elenco de “Oppenheimer”

Estos son los actores que forman parte del elenco de “Oppenheimer”:

Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer)

Emily Blunt (Kitty Oppenheimer)

Matt Damon (Leslie Groves)

Robert Downey Jr. (Lewis Strauss)

Alden Ehrenreich (Senador Aide)

Florence Pugh (Jean Tatlock)

Tráiler de “Oppenheimer”

Este es el tráiler oficial del filme:

Premios Óscar 2024