El peor escenario ocurrió para el actor Dustin Diamond (44), diagnosticado por cáncer hace unas semanas. El recordado ‘Screech’ de la serie “Salvado por la campana” (”Saved by the bell”) había sido internado al conocerse que se encontraba en una etapa avanzada de la enfermedad.

La noticia ha sido confirmada por los medios estadounidenses The Hollywood Reporter y Variety. En caso del primer medio el representante del artista, Roger Paul, precisó que su cliente tenía cáncer al pulmón y recibía tratamiento en un hospital de Florida desde mediados de enero.

Los últimos años, Dustin Diamond fue noticia no por sus cualidades actorales, sino por la polémica. Creador de su propio video pornográfico para obtener dinero, lanzar un libro de mentiras sobre sus excolegas de “Salvado por la campana” e ir a la cárcel se encuentran entre las situaciones que lo llevaron de nuevo a los titulares.

Algunas escenas de Dustin Diamond en “Salvado por la campana”.

Dustin Diamond actuó por primera vez en la película para TV “El gran escape de Yogi”, de la franquicia “El oso Yogi”, en 1987. Ese mismo año se dejó ver en la serie “Good Morning, Miss Bliss”, donde apareció como el personaje que le daría fama por el resto de sus días: el insoportable, pero encantador, Screech.

Si bien “Good Morning, Miss Bliss” fue cancelada, Diamond regresó como Screech en “Salvado por la campana”, que duró cuatro temporadas y se mantuvo en televisión hasta 1993. Cuando parecía el fin de la franquicia, esta regresa en un spin-off/secuela llamado “Salvado por la campana: la nueva generación” (”Saved by the Bell: The New Class”), donde Screech reaparece en la segunda temporada como asistente del director.

Diamond estuvo casado por cuatro años, del 2009 al 2013, con la actriz Jennifer Misner. No deja hijos. De acuerdo a TMZ, la familia del actor tiene un historial de cáncer. Su madre, por ejemplo, falleció de cáncer de mama.

Conforme a los criterios de Saber más

Video recomendado

Bridgeton tendrá segunda temporada