Los fans de “Star Wars” están más que emocionados por la salida de “Obi-Wan Kenobi” en Disney+, serie que sirve de puente entre las precuelas y la trilogía original y trae de vuelta a intérpretes como Ewan McGregor, en el rol del personaje titular, y Hayden Christensen como Darth Vader.

El retorno de este último es de particular interés, ya que el personaje no solo es considerado uno de los más memorables villanos de la ficción, sino también porque su pasado ha sido tema de fascinación para fans de la franquicia durante décadas. Es tanto así que libros, cómics, videojuegos y demás han sido escritos en torno a la figura de Darth Vader. Sin embargo, la mayoría de esta literatura quedó fuera del canon luego de que “Star Wars” fuera adquirida por Disney en 2012. Desde entonces la ‘casa del ratón’ se ha cuidado al sacar nuevas ficciones ambientadas en ‘una galaxia muy lejana’, aunque estas no han sido pocas.

La figura de Darth Vader ha sido popular sobre todo en el espacio de tiempo que va desde el Episodio III hasta el IV, que explorará también “Obi-Wan Kenobi”. Pero esas no son las únicas aventuras que experimentó el corrupto Anakin Skywalker. En particular, dentro de la ficción canónica que tiene a Darth Vader como protagonista, nos concentramos en tres ejemplos: una historieta, una novela y un videojuego.

Además… Hace mucho tiempo... Cabe señalar que los eventos de la serie “Obi-Wan Kenobi” ocurren en el año 9 ABY (Antes de la Batalla de Yavin) del Calendario Galáctico, siendo el año 0 la fecha que marca la destrucción de la primera Estrella de la Muerte.

“Darth Vader” (2017)

Escrita por Charles Soule y Giuseppe Camuncoli, esta serie de cómics publicada por Marvel Comics es quizás la mejor fuente canónica de lo que pasó con Darth Vader luego de su duelo con Obi-Wan Kenobi.

A lo largo de 25 tomos y ambientada entre los años 19 y 12 ABY, la saga sigue a Darth Vader mientras caza a los remanentes de la orden jedi bajo las órdenes de Darth Sidious. La serie tiene particular importancia, puesto que presenta a profundidad la relación entre el lord de los Sith y el Inquisitorius, la orden de usuarios de la Fuerza oscura que servirán de antagonistas en la serie “Obi-Wan Kenobi”.

Marvel Comics ha lanzado varias sagas con Darth Vader como protagonistas. La que nos interesa para esta nota es la que publicó entre 2017 y 2018. (Foto: Marvel Comics)

Esta saga presenta el duelo de Darth Vader contra el poderoso maestro jedi Kirak Infil’a, su búsqueda de la jefa de los bibliotecarios de los archivos jedi, Jocasta Nu; y la conquista del planeta acuático Mon Cala, donde remanentes de la orden se unieron para resistir el avance del Imperio Galáctico. En esta última empresa, Vader encontró un gran rival en Ferren Barr, un ex-padawan. En la última historia de esta parte de la saga, Vader elige el planeta de Mustafar, el lugar de su derrota ante Obi-Wan, para construir su fortaleza.

“Star Wars: Los Lores Sith” (2016)

Escrita por Paul S. Kemp, esta novela está ambientada en 14 ABY, la novela se concentra en Darth Vader y el Emperador Palpatine mientras quedan atrapados en el inhóspito planeta Ryloth, cazados por los rebeldes Cham Syndulla e Isval.

Como cabe esperar tomando en cuenta la historia de la saga, el plan finalmente falla, aunque funciona como una interesante mirada de la relación entre el aprendiz y maestro de los sith. La novela también está disponible en español a través de Planeta Cómics.

La novela "Star Wars: Los lores sith" escrita por Paul S. Kemp. (Foto: Planeta Cómic)

“Star Wars Jedi: Fallen Order” (2019)

Una de las más recientes producciones relacionadas a “Star Wars” - y una de las favoritas del autor de esta nota - es este juego de Respawn Entertainment para PC, Xbox y PlayStation. Ambientado en el año 14 ABY, la historia sigue al padawan Cal Kestis, quien tras pasar años escondido de las fuerzas del Imperio Galáctico, es descubierto por los Inquisidores. Lo que sigue es una frenética aventura en la que el protagonista, ayudado de la exjedi Cere Junda y el piloto Greez Dritus, buscan mantener fuera del alcance de los Sith un archivo que contiene el nombre de todos los niños sensibles a la Fuerza en la Galaxia.

Por el lado de la historia, este videojuego ofrece una de las miradas más cercanas a cómo funciona el Inquisitorius, así como las tácticas que utiliza esta orden para corromper a jedis y convencerlos para traicionar a sus amigos.

Pero como aquí hablamos de Darth Vader, su aparición ocurre ya avanzado el juego, en la fortaleza del Inquisitorius en la luna Nur. El villano interrumpe un duelo entre Cal y la Segunda Hermana. A pesar del creciente poder del protagonista, no logran hacerle frente al señor de los sith y lo mejor que logran es escapar con sus vidas.