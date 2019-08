"The 100" 6x13: ¿qué pasó exactamente con Octavia al final de la temporada 6?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The 100”, el drama post-apocalíptico de The CW, cerró su sexta temporada con varios misterios, uno de ellos involucra una anomalía. En ‘The Blood of Sanctum’ (6x13), luego de que Bellamy el resto del grupo lograran detener a la sacerdotisa, Gabriel notó que el tatuaje en la espalda de Octavia es una réplica de la Piedra de anomalía. Una vez que presionan el último símbolo, aparentemente la anomalía explotó y envolvió toda el área en una luz verde brillante.

En medio de la confusión surge una versión adulta de Hope, la hija de Diyoza, y apuñala a Octavia, quien cae herida en los brazos de su hermano Bellamy. Nadie entiende lo que está pasando, pero las cosas no quedan ahí, antes de que alguien pudiera reaccionar Octavia desaparece en medio de una nube de humo.

¿A dónde fue Octavia? ¿Está viva o muerta? ¿qué es la anomalía y cómo cambiará el rumbo de la historia? Son preguntan que deberán abordarse en la séptima y última temporada de “The 100”, pero a modo de adelanto el productor ejecutivo Jason Rothenberg explicó a EW algunos detalles del final de la sexta entrega.

“No quiero adelantar nada sobre su destino, aparte de explicarle lo que le sucede. Ya sea que esté viva o muerta, Marie es increíble y puedes decir con seguridad que no hemos visto lo último de ella. Pero si está o no muerta y contamos su historia en retrospectiva o si la volvemos a ver en el presente, es algo que tenemos que esperar para ver”, dijo el showrunner sobre el futuro de Octavia (Marie Avgeropoulos).

LA ANOMALÍA Y LA TEMPORADA 7 DE “THE 100”



Cuando EW preguntó cómo la anomalía afectará la historia y la escencia de “The 100”, Rothenberg manifestó que “definitivamente está basado en la ciencia y explicaremos todo o la mayor cantidad posible a medida que avanzamos en la temporada 7. Realmente no puedo hablar de lo que es. Sabemos que el tiempo se está comportando mal porque Hope ahora tiene poco más de 20 años y era un feto tres días antes cuando Diyoza entró en la anomalía en el episodio 8. Por alguna razón, eso es algo que tiene una explicación. La cosa misma también lo hace. Cualquier tecnología suficientemente avanzada parece ser mágica, como dice Arthur C. Clarke. Eso es lo que vamos a profundizar en la temporada 7. Eliminé la cita, pero está cerca de la cita, lo siento Arthur. El homónimo de Clarke Griffin (Eliza Taylor) es un escritor de ciencia ficción”.

Además, aseguró que en los nuevos episodios de “The 100” se abordarán todos los aspectos de la anomalía de verdad. “No puedo hablar sobre los detalles de la anomalía en este momento, aparte de decir que exploraremos el problema en la temporada 7. Vamos a ir allí a menudo y temprano, vamos a pasar por ahí y volveremos, y vamos a explicar todo el tiempo las inconsistencias o el hecho de que el tiempo se está comportando mal. Bueno, no diré que las reglas de la física van a salir por la ventana. Esperamos que todos sean explicados. Pero nos escribimos en algunos rincones interesantes con esa última escena y pasamos mucho tiempo en la sala de escritores tratando de escribir fuera de ella, que es lo que hacemos todos los años. ¡Porque no siempre sé exactamente cuál es la próxima historia! Pero siempre estamos preparando la próxima historia”.