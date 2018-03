En la octava temporada de "The Walking Dead", Negan y Rick han hecho, cada uno por su cuenta, todo lo que han podido para obtener ventaja en la guerra. El primero ahora tiene un arma que podría hacer la diferencia en el conflicto.

A continuación, SPOILERS de "The Walking Dead", "Dead or Alive Or":

En los minutos finales del episodio, Eugene (Josh MCDermitt) le aconseja a Negan desarrollar un ataque psicológico contra los sobrevivientes agrupados en Hilltop; lo cual implica lanzar con catapultas trozos de cadáveres. Él sugiere algo traumático y su interlocutor, en base a ello, tiene otra idea.

Posteriormente, Negan (Jeffrey Dean Morgan) habla con sus seguidores sobre el ataque. "Cualquier tipo de herida de estas cosas (muertos vivientes), si algo de ellos ingresa a ti, mueres y te unes al club. Eso apesta ¿Pero y si pudiéramos usar eso para ventaja nuestra?", dice el líder.

Entonces toma a Lucille (su bate de béisbol) y lo restriega contra la carne podrida de un zombie. "Pueden ver cómo Lucille conoce a nuestro bello amigo cadáver. Eso es. Miren eso. Y no hace falta reventar con esto. Solo se necesita un toque o un grande y húmedo beso. De cualquier modo, esto te da membresía completa (en el club de muertos vivientes)", dice Negan, complacido de sí mismo.

En el adelanto del próximo episodio se aprecia que habrá un ataque a Hilltop donde, se presume, esta nueva arma para convertir a humanos en zombies sin necesidad de una mordida será puesta a prueba. Lo mismo ocurrió en el cómic, donde varios seguidores de Rick caen por culpa de la estrategia.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" los domingos por la noche en el canal premium Fox Series. Se repite el día siguiente por la noche en el canal Fox básico.