Universal+ ha confirmado una serie de novedades en su catálogo para el mes de setiembre de 2024. El servicio de streaming ofrecerá, por ejemplo, la cuarta temporada de la exitosa serie “Evil”, la tercera de “From” y, además, la esperada temporada 50 de “Saturday Night Live”.

A continuación, todos los detalles:

“The Couple Next Door” (Temporada 1), estreno 3 de septiembre:

¿Qué sucedería si estuvieras obligado a ser vecino de una persona que te genera una pasión prohibida? Esa es la atractiva premisa de The Couple Next Door (La Pareja de Al Lado), el thriller erótico que muestra la colisión de dos matrimonios en una apacible zona de Leeds, Yorkshire. En ese lugar viven Danny Whitwell (Sam Heughan, Outlander) y su esposa Becka (Jessica De Gouw, Arrow), quienes buscan recomponer su matrimonio luego de una traición que los hizo tambalear.

Sin embargo, sus planes se alteran cuando se mudan al lado Evie Greenwood (Eleanor Tomlinson, One Day) y su esposo Pete (Alfred Enoch, How to Get Away with Murder) y Danny no puede evitar sentir una pasión por Evie que será recíproca y tendrá graves consecuencias. “Esta es una serie que muestra cómo tus deseos se convierten en tus peores pesadillas”, adelantó adelantó David Allison, su creador.

“Evil” (Temporada 4), estreno 8 de setiembre

La serie de terror sobrenatural regresa con su esperada cuarta entrega en la que los protagonistas se verán atormentados por criaturas con las que nunca habían tenido que lidiar. El trío que investiga fenómenos paranormales conformado por la psicóloga forense Kristen Bouchard (Katja Herbers, Westworld), el ex periodista que estudia para convertirse en sacerdote David Acosta (Mike Colter, The Good Fight), y el experto en tecnología Ben Shakir (Aasif Mandvi, Spider-Man 2), dejan sus diferencias religiosas de lado para investigar el origen de escalofriantes hechos.

“The Traitors” (Temporada 2), estreno el 12 de setiembre

El reality que obtuvo el año pasado un premio Emmy® y este año compite en cuatro categorías (entre ellas, mejor reality de competencia y mejor anfitrión de un reality de competencia con Alan Cumming, The Good Wife) regresa con su segunda temporada.

Realizada en un imponente castillo escocés, todos los participantes son conocidos por ser estrellas de otras ediciones de famosos realities como Survivor, Big Brother, The Amazing Race y Dancing with the Stars. Ellos participarán en un juego de traiciones para obtener un opulento botín.

“Este programa es lo más extraño que hice en mi carrera, y es tan exitoso porque a todos nos gusta ver a la gente mentir. En el reality, son obligados a hacerlo, algunos mienten muy bien y otros no pueden hacerlo y es un papelón”, adelantó su host, el multipremiado Alan Cumming.

“From” (Temporada 3), estreno el 23 de setiembre

Las dos primeras temporadas de “From” no sólo convirtieron a la serie en una producción de culto sino que también cautivaron al gran referente del terror, el escritor Stephen King, quien remarcó cómo la serie tiene “una gran premisa” que viene siendo ejecutada “de manera maravillosa”. Ambientada en un aterrador pueblo de Estados Unidos, From muestra cómo sus habitantes no pueden escapar del lugar y cómo, al mismo tiempo, deben protegerse de unas criaturas que buscan atacar a los residentes por las noches.

En su nueva tercera temporada, el sheriff Boyd Stevens (Harold Perrineau, Lost) es víctima de una emboscada que pondrá en jaque a ese pueblo azotado por el horror. La nominada al Oscar® Catalina Sandino Moreno (The Twilight Saga: Eclipse), Eion Bailey (Once Upon a Time, Emily in Paris), y Elizabeth Saunders (It, Alias Grace) también son parte del gran elenco.

“Saturday Night Live” (Temporada 50), estreno el 28 de setiembre

El emblemático show de humor y sketches creado en 1975 por Lorne Michaels regresa este mes con una temporada histórica. Con motivo de esta celebración que marca un hito televisivo, Saturday Night Live tendrá figuras invitadas muy especiales vinculadas a las temporadas previas y también recordará a comediantes que hicieron historia en ese estudio en el que nacieron grandes estrellas del cine y la televisión.

Por otro lado, se confirmó la presencia de Maya Rudolph (Loot, Bridesmaids) quien volverá a interpretar a la vicepresidenta (y candidata a la presidencia) de Estados Unidos, Kamala Harris, y Michaels reveló que habrá una “gran sorpresa” quizá relacionada a la búsqueda de un nuevo showrunner a quien pasarle el control del mítico show. “Podría ser Tina Fey, ella es brillante”, adelantó.