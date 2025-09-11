La crítica especializada y el público en general coinciden en que la primera temporada de “Chicago PD” fue la mejor de las doce ya emitidas. La historia de la unidad de Inteligencia de la Dependencia 21 de la Policía de Chicago conllevaba no solo riesgo, operativos, sangre y muerte, sino también amor, personalidades singulares, y mucha amistad.

Así pues, cuando esta semana se supo del regreso de uno de los queridos integrantes del elenco de dicha temporada estreno, se encendieron automáticamente las alarmas. ¿Acaso volverá?

Hablamos de Jesse Lee Soffer, actor estadounidense que interpretó al detective Jay Halstead hasta el inicio de la temporada 10, es decir, casi una década cuidándole la espalda al sargento Hank Voight y compañía.

El actor optaría en 2022 dejar el proyecto para seguir caminos distintos y probar suerte. Pero su legado era importante. En la ficción policial, Halstead era un veterano que había servido la Ejército de Estados Unidos en varias misiones.

Ya como el detective de la Unidad de Inteligencia, Jay se caracterizaba no solo por su rectitud en el cumplimiento del reglamento, sino por sus habilidades para pelear 1-1 y, además, por su manejo de armas. En más de una ocasión fue usado como francotirador en misiones de mucho riesgo.

En cuanto al lado personal, Jay entabló relaciones sentimentales con dos de las grandes figuras femeninas de la serie. La primera, Sophia Bush, quien interpretó a la agente Lidnsey. Luego, a su salida, fue la actriz greco canadiense Tracy Spiridakos quien capturó su corazón mediante el personaje de la detective Hailey Upton.

Jay tuvo habilidad para capturar mucho más que narcotraficantes y ladrones. Al parecer, supo dar con el corazón de dos personajes clave en esta historia.

¿CÓMO VOLVERÁ JESSE LEE SOFFER A “CHICAGO PD”?

Según se informó, Soffer acaba de terminar de dirigir uno de los episodios de la temporada 13 de “Chicago PD”. Al parecer, se trata del episodio número 4.

Como se sabe, en Estados Unidos, la nueva temporada de la serie creada por Dick Wolf se estrenará el miércoles 1 de octubre. En Latinoamérica lo más probable es que retorne a inicios de 2026 bajo la señal de Universal+.