Ya está confirmada la lista de estrenos que Universal+ tendrá disponible para sus suscriptores a lo largo del mes de diciembre 2025. La misma está conformada con propuestas como la comedia “MacGruber”, la majestuosa “War of the Kingdoms”, entre otras.

A continuación, el detalle brindado por Universal+ sobre sus estrenos de diciembre 2025:

-2da temporada de “The Ex-Wife” (4 de diciembre)

Este thriller psicológico basado en la popular novela de Jess Ryder regresa con Tom Mison (Watchmen), Céline Buckens (Showtrial) y Katie McGrath (Supergirl) como protagonistas.

La historia se centra en cómo la vida perfecta de Tasha (Céline Buckens), una mujer que reside en Londres junto a su esposo Jack (Tom Mison) y su pequeña hija Emily, da un vuelco cuando es víctima de Jen, la ex esposa de Jack que no deja de hostigarla por razones muy diferentes a las que Tasha piensa.

La temporada dos inicia tres años después del dramático accidente de la primera entrega y veremos cómo Tasha toma la decisión de dejar a su esposo y empezar su vida de cero con Emily en la isla de Chipre.

A su vez, Jen también quiere apostar a un presente libre de conflictos y se enfoca en su inminente boda. No obstante, la vida de Tasha es nuevamente irrumpida por una noticia inesperada: su ex esposo Jack ha sido liberado de prisión. De esta manera, una nueva persecución promete más vueltas de tuerca narrativas, el secreto del éxito de esta serie que cautivó a su fiel audiencia por la audacia de su relato.

-“War of the Kingdoms” (14 de diciembre)

En seis episodios, esta serie de ficción mezcla enfrentamientos épicos, romances inolvidables y conflictos de intereses en un escenario imponente. Se trata de una adaptación de la novela de Wolfgang Hohlbein de 1986, Hagen von Tronje, War of the Kingdoms también tiene su origen en Nibelungenlied, el cantar de gesta de origen germánico que inspiró la saga “The Lord of the Rings” de J.R.R. Tolkien.

Signada por sangrientos enfrentamientos y traiciones personales, esta propuesta muestra cómo los vándalos atacan Borgoña, sus antiguos aliados los abandonan y un enorme ejército huno se acerca. En ese marco, el rey Gunter busca aliarse con los romanos, ávidos de territorio y reacios a negociar. El héroe del relato aquí es el soldado Hagen, mientras que Sigfrido es el temerario que mata dragones y amenaza la estabilidad del reino. Una serie de acontecimientos dramáticos y, en última instancia, catastróficos, se desarrollan en esta propuesta universal de amor, poder y guerra.

“War of the Kingdoms” es protagonizada por el actor holandés Gijs Naber (Blackbook), quien interpreta a Hagen, y por Jannis Niewöhner (Berlin Station) en el rol de Sigfrido. Por último, Lilja van der Zwaag (Oh Hell), Rosalinde Mynster (To Verdener) y Dominic Marcus Singer (Pagan Peak) forman parte del elenco.

-“MacGruber” (17 de diciembre)

Propuesta creada por el protagonista Will Forte (The Lego Movie 2: The Second Part, The Four Seasons) junto a los showrunners y guionistas Jorma Taccone (Popstar: Never Stop Never Stopping) y John Solomon (The Last Man on Earth), quienes concibieron una osada parodia de la serie de acción de los 80, MacGyver.

Ya en 2010 una película sobre esto con Forte, Kristen Wiig (Bridesmaids) y Ryan Phillippe (I Know What You Did Last Summer) como protagonistas indiscutidos. Esta vez, el torpe MacGruber deberá derrotar al comandante Enos Queeth, quien además asesinó a su madre, para salvar a Estados Unidos de un terrible peligro. Para esto, les pedirá ayuda a sus colegas, Vicki St. Elmo (Wiig) y Dixon Piper (Phillippe).

La aparición original de MacGruber como personaje fue en el emblemático ciclo de humor y sketches de Lorne Michaels, Saturday Night Live, del que Will Forte fue parte durante ocho temporadas y que se puede disfrutar por Universal+. El primer sketch de MacGruber data de en enero de 2007, logrando muy buenas cifras.

-“The Couple Next Door” (26 de diciembre)

Finalmente, este ambicioso thriller psicológico, basado en la novela holandesa Nieuwe Buren, está de regreso con su segunda temporada, en la que veremos una nueva historia en la que los celos, las intrigas y los secretos son moneda corriente entre sus personajes.

En este anticipado regreso de la ficción con seis episodios la audiencia podrá disfrutar cómo la pareja de Charlotte (Annabel Scholey, Being Human) y Jacob (Sam Palladio, The Princess Switch) se ve alterada por la llegada de una misteriosa vecina, Mia (Aggy K. Adams, The Witcher), quien sacude su cotidianidad. No obstante, la situación se vuelve aún más compleja cuando Mia lleva a cabo un juego de seducción con Jacob y cuando Leo (Sendhil Ramamurthy, Never Have I Ever), el ex novio de Charlotte, reaparece sin motivo aparente.

De la misma forma, cuando una serie de muertes sospechosas toca de cerca a la pareja protagonista, tanto Charlotte como Jacob empiezan a cuestionar la verdadera identidad de Mia y la investigación desata un peligro inminente. “The Couple Next Door” tiene como director a Dries Vos (The Pulse) y como guionista a David Allison (Marcella).