Es menos probable decepcionarte de algo o alguien cuando ya no esperas nada. En esta ocasión, "The Walking Dead", ese cadáver en forma de serie de TV, por fin hizo lo que se supone debe hacer: ofrecer un episodio decente para los que todavía se conectan semana a semana por Fox.

A continuación, spoilers de "The Walking Dead" 8x12, "The Key":

Negan (Jeffrey Dean Morgan) y sus seguidores preparan el ataque a Hilltop. Tienen listas sus armas sucias con tripas y sangre de zombie, van en vehículos, están armados hasta los dientes. Claro, Simon (Steven Ogg) manifiesta levemente sus intenciones de no seguir al pie de la letra las órdenes del jefe, pero en esta ocasión son solo palabras. ¿Qué de malo podría pasar?

Rick Grimes. Eso es lo que pasa.

Rick (Andrew Lincoln) está entre los vigías cuando se percata del avance de Negan, pero no llama por ayuda. Él ya no piensa claramente desde la muerte de Carl, pero por fin usa esa furia para algo relevante, no para apagar incendios en pueblos destruidos. Está listo para morir y llevarse a Negan con él, así que le choca el auto para alejarlo de la caravana.

Lo siguiente es una de las secuencias más comentadas esta noche en "The Walking Dead", pues Negan y Rick se encuentran en un edificio a oscuras, con zombies cerca, donde conversan sin verse, se amenazan el uno al otro. Rick, por azares del guion, ahora tiene en sus manos a Lucille (el bate de Negan), le prende fuego, rompe una puerta y libera a varios zombies. Todo muy estúpido, muy imprudente, pero ofrece algo de entretenimiento al menos.

Esto es lo que le gusta a la gente.

Lo clave en esta secuencia fue la información que Rick le da a Negan, el cual ahora es consciente de la desobediencia de Simon en cuanto a los Scavengers (los mató a casi todos). Negan disimula su sorpresa a duras penas y Rick parece no entender los problemas internos que afronta su enemigo. Irónicamente, tampoco entiende por qué Lucille está bañada en sangre (es el plan para infectar al enemigo). Dos puntos clave pasan frente a sus ojos, pero él no los ve.

Mientras Rick y Negan juegan a las escondidas, Simon y Dwight (Austin Amelio) los buscan. El primero tantea qué tanto pude confiar en el hombre de la cara quemada, el segundo guarda su distancia: se sabe un traidor y teme que cualquier paso en falso lo delate, así que toma las palabras de Simon con pinzas. Cuando encuentran el auto de Negan volcado, lo dan por muerto. Ahora Simon es el líder y, como muestra el adelanto del episodio 8x13, atacará Hilltop y no tendría piedad.

A propósito de Hilltop, Maggie (Lauren Cohan) recibe la propuesta de una comunidad desconocida. Esto la lleva fuera, donde conoce a Georgie (Jayne Atkinson), cuya apariencia es totalmente distinta a la de una sobreviviente del apocalipsis zombie. Acompañada de dos guardaespaldas, ofrece conocimiento a cabo de música y comida. Demasiado bueno para ser verdad, así que la toman prisionera.

Como las sutilezas nunca han sido comunes en "The Walking Dead", el dilema de Maggie se expone claramente en dos personajes: Michonne, quien le pide reconsiderar su violencia en tomar lo que no le pertenece (quieren robarle la comida a Georgie); y Enid, la cual está de acuerdo con olvidar las buenas maneras.

Eventualmente, Maggie se decide por llevar la fiesta en paz con los recién llegados. En recompensa recibe "La llave del futuro", un libro de conocimientos medievales que, ante la caída de la civilización, es más útil que nunca. Aquí tenemos un paso en dirección al mensaje de la temporada en general, y es que después de la guerra llega algo más difícil: la paz.

No es usual que "The Walking Dead" avance tanto las historias de sus personajes en un solo episodio como el de este domingo, donde cada escena sirve para justificar la siguiente. Esto llega como una sorpresa mayor luego del capítulo anterior, donde incluso vemos a un ciego disparar y acertar en el blanco.

En sus momentos finales, además, volvemos a ver a Negan, quien ahora es prisionero de Jadis. Pareciera que por fin afrontará las consecuencias de sus actos. Pero no te engañes, este episodio fue anómalo. La serie tiene que hacer mucho más para redimirse luego de tanto sinsentido.

