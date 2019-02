"The Walking Dead" 9x09: un regreso sin pena ni gloria | RESEÑA

"The Walking Dead" tuvo un prometedor inicio en su novena temporada, pero tras la anunciada desaparición de Rick Grimes esta serie no tardó en hacer lo que mejor sabe: decepcionar. ¿Ocurre lo mismo en el episodio de estreno? A continuación, spoilers del episodio 9x09, "Adaptation":

Gran parte del capítulo es acerca de Negan (Jeffrey Dean Morgan) y sus desventuras tras fugar de Alexandria. El líder convertido en reo solo piensa en la libertad y lo que encontrará fuera de los muros no le preocupa.

Negan está acostumbrado a ser el único gallo del gallinero, pero conseguir ello no es posible cuando ya no hay nadie quien esté dispuesto a seguirlo. The Sanctuary es una ruina y Negan, al que por primera vez observamos solo en sus dominios, es una sombra de lo que fue. Decide volver a Alexandria, donde nadie lo ama; no obstante existe cierta amistad entre él y Judith Grimes que podría hacer de su prisión algo no tan miserable.

De hecho, la mejor escena del episodio es cuando Negan razona con Judith para que lo deje escapar de Alexandria; que si bien ahora es un sitio próspero para sus habitantes no lo es para su único y más famoso recluso.

Hay una discusión que puede motivar la conducta de Negan, pues antes de que Rick se despidiera de la serie el villano prefería la muerte antes que al encierro. La cárcel cambia a las personas y el caso de Negan parece no ser distinto, aunque es complicado establecer una secuencia lógica detrás de sus decisiones.

A pesar de sus problemas, el arco de Negan es lo más interesante en "The Walking Dead" 9x09. El resto de "Adaptation" gira alrededor de los nuevos enemigos, conocidos en el cómic como los Whisperers. Michonne (Danai Gurira) y su grupo de exploración capturan a uno de ellos, la adolescente Lydia (Cassady McClincy).

La sucesión de poder en Hilltop, el problema ético de interrogar y amenazar con matar a una niña, los sentimientos amorosos entre los sobrevivientes y otras tramas se amontonan sin un eje central. "The Walking Dead" quiere equilibrar sus múltiples historias y profundizar en Negan, pero no consigue con éxito una cosa o la otra.

Lo que no podría ser más claro es que la historia apunta a la confrontación inevitable entre los Whisperers y los sobrevivientes que todos conocen. Pero antes de ello, como bien sabe el lector del cómic, llegará la feria por la unidad de las comunidades; que será manchada por un particular hecho de violencia.

"The Walking Dead" ofreció en su regreso un episodio que mueve torpemente las fichas para otra confrontación de humanos. A estas alturas, la serie ha explorado todos los conflictos posibles y no sorprende que Danai Gurira, según informa The Hollywood Reporter, también quiera abandonar el barco. Bien por ella.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por Fox Premium Series.