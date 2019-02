"Vikings", spin-off: ¿cómo sería la próxima serie de la saga vikinga?

A pesar de que la sexta temporada de "Vikings" será la última de la serie de History Channel, no será el final definitivo del drama histórico, ya que Michael Hirst, su creador, la cadena de televisión y la productora MGM están en conversaciones para desarrollar un spin-off.

De acuerdo con Hirst, hasta el momento se sopesa la idea de una continuación, en la que estaría bastante involucrado. “Significa que, si la hacemos, estará conectada con mi saga. No tiene por qué incluir necesariamente los mismos personajes. No puedo entrar en más detalles que eso, pero para los fanáticos del espectáculo será un disfrute continuo de la experiencia de los vikingos”, explicó el productor a Variety.

“Jeb Stuart es el otro escritor y es emocionante, pero mi enfoque principal estaba en mis personajes. Tengo que decir que no son personajes para mí. Escribo mucho sobre ellos, he vivido con ellos durante siete años. Son personas reales para mí. Así que me preocupo, y he estado cuidando de ellos durante mucho tiempo. Quiero guiarlos a través de cualquier historia que tengan. Ese fue mi principal objetivo: hacer justicia a estos increíbles personajes que encontré en la historia y ayudé a crear en pantalla. Así que no. No estaba pensando en el futuro, especialmente cuando estaba tratando con mi gente, mis personajes, mis queridos vikingos”, agregó.

Sobre este nuevo proyecto han surgido varios rumores, uno de ellos señala que podría relatar la vida de los vikingos que han muerto en la serie, incluso la han titulado "Valhalla". Sin embargo, el autor descartó adentrarse en territorios sobrenaturales.

Katheryn Winnick interpreta a Lagertha en "Vikings" (Foto: Vikings / History Channel) History Channel

“En algún momento, ‘Valhalla’ se convirtió en una broma con el estudio, porque parecía que estaba matando a tantos personajes importantes que tendría que hacer otro espectáculo llamado ‘Valhalla’ y recuperar a todas las personas a las que había matado. No creo que eso funcione porque, te digo algo, lo que se suponía que pasaría en el Valhalla, según las sagas, era que todos los guerreros muertos festejarían y beberían con los dioses todas las noches en el salón del Valhalla, y por la mañana todos entrarían al gran patio y pelearían y se matarían el uno al otro. Luego volvían a entrar, festejaban y bebían de nuevo. No hay suficiente historia”, sentenció Hirst.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 6 DE "VIKINGS"?

Después del final de la quinta temporada de "Vikings", en el que Ivar (Alex Høgh Andersen) y Bjorn (Alexander Ludwig) se enfrentaron por Kattegat, History compartió un avance de la sexta y ultima entrega de la serie histórica, que se espera se estrene en noviembre de 2019.

El video de apenas unos segundo muestra que la guerra está lejos de terminarse y todos los protagonistas están preparados para el ataque. Mientras Lagertha (Katheryn Winnick) apoya a su hijo para que conserve el poder, Ivar dice: "desataremos nuestras fuerzas contra nuestros hermanos".

Además, se pueden ver las nuevas localidades donde se desarrollará la trama, Rusia es una de ellas, y posiblemente Grecia sea otra, ya que en el clip se aprecia lo que sería “fuego griego”.

Por otro lado, se sabe que se incluirá a un nuevo personaje llamado Erik el Rojo, un emblemático vikingo que descubrió Groenlandia, el cual será interpretado por Eric Johnson. Debido a esta incorporación es posible que también se sumara su hijo histórico, Leif Erikson, quien visitó el continente americano 500 años antes que Cristóbal Colón.