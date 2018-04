Este 2018 HBO no estrena "Game of Thrones", pero aun así el canal tiene su otra gran apuesta, "Westworld", que lanza su segunda temporada, por la cual los fans han esperado más de un año. Dilemas morales, debates sobre qué significa ser parte de la especie humana y más misterios llegan este domingo 22 de abril por la noche.

—Horarios para "Westworld" 2x01: "Journey into Night"—

Estados Unidos: 9:00 p.m. (hora del este)

México: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (lunes 23)

—América Latina—

El primer episodio de "Westworld" será transmitido por el canal HBO con subtítulos en inglés, mientras que HBO 2 lo pasará con doblaje al español de América Latina. Puedes verlo online por la app HBO GO.

—España—

Si vives al otro lado del océano Atlántico, podrás ver "Westworld" la madrugada del lunes 23 de abril (3:00 a.m.) por el canal HBO, así como en el servicio HBO España.

—Un mundo feliz—

Creada por Jonathan Nolan, Lisa Joy y J.J. Abrams, "Westworld" cuenta la historia de un parque de diversiones con robots de apariencia muy realista, llamados "anfitriones", los cuales son objeto de todo tipo de vejaciones por los humanos "huéspedes".

En el mundo de "Westworld", donde las enfermedades son cosa del pasado, la gente más acaudalada busca formas de entretenimiento extrema. Por ello existe en parque, donde es posible vivir como en el viejo oeste; pasar por misiones que parecen de un videojuego, pero con víctimas indistinguibles del ser humano.

—La rebelión de las máquinas—

Tras adquirir consciencia de sí mismos, los robots del parque participan en una rebelión contra sus atacantes. En el último episodio de la temporada del 2016 la primera víctima fue el doctor Ford (Anthony Hopkins), responsable parcial de este despertar. Curioso destino para un hombre que jugó a ser Dios.

Como muestran los adelantos de la segunda temporada, "Westworld" ampliará las consecuencias de la rebelión de las máquinas. Liderados por Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood), los "anfitriones" intentarán escapar del parque. En los ataques a humanos participará también el trágico Teddy Flood (James Marsden), robot que ha muerto en innumerables ocasiones.

Pero los humanos no se quedarán tranquilos. Ese es el caso del Hombre de Negro (Ed Harris), accionista del parque atrapado en el fuego cruzado. También se espera que la ejecutiva Charlotte Hale (Tessa Thompson) participe activamente en las acciones de defensa.

Mientras tanto, el científico Bernard Lowe (Jeffrey Wright) tendrá que encontrar una razón para vivir ahora que conoce su verdadero origen.

—Maratón—

Ante el estreno próximo de "Westworld" temporada 2, el canal HBO Plus transmite una maratón de la temporada 1 con subtítulos en español. Si deseas verla doblada en tu idioma, HBO 2 también emitirá los capítulos.

DATO

Puedes ver los episodios anteriores de "Westworld" en la app HBO GO (PC, Mac, iOS y Android). Si no has visto la serie, el primer episodio está disponible gratis en la app.