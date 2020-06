Alondra García Miró brindó una entrevista al programa “En boca de todos”, donde habló sobre sus planes de matrimonio con Paolo Guerrero. La modelo contó que espera casarse en el 2022, y que desea una ceremonia íntima, pero no en cualquier lugar, sino en la misma Catedral de Lima.

“Me pienso casar máximo en el 2022. Me gustaría que fuera en la Catedral de Lima, pero no me he puesto a pensar en los detalles. Lo único que quiero es que sea una boda familiar e íntima”, dijo la protagonista de ‘Te volveré a encontrar’.

Además, la también empresaria señaló que no le gustaría que su boda sea emitida por televisión. “Nunca me he puesto a pensar en eso de televisar la boda, pero será en Perú y de día. Con Paolo nos va bien, le pongo un 20”, reveló.

Por otro lado, García Miró comentó que está contenta con el éxito de la novela “Te volveré a encontrar”, donde su personaje viene dando de qué hablar.

“Estoy alucinada con los mensajes que recibo diariamente, quiero agradecer a todas las personas que se han enganchado con la novela... gracias por todo su cariño y apoyo. Aún faltan unos 80 capítulos para que acabe la historia y se vienen muchas bombas”, puntualizó Alondra.

