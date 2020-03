Marvel Studios y Disney aplazaron el estreno de “Black Widow”, la película protagonizada por Scarlett Johansson que iba a llegar a los cines el próximo 1 de mayo, debido a la crisis mundial desencadenada por la expansión del coronavirus, informaron medios estadounidenses.

Disney ya había retrasado en los últimos días, por la preocupación en torno al COVID-19, los lanzamientos inminentes de otras cintas como “Mulan”, “The New Mutants” o “Antlers”. Además de “Black Widow”, el gigante de Mickey Mouse también aplazó los estrenos de “The Personal History of David Copperfield”, previsto inicialmente para el 8 de mayo; y de “The Woman in the Window”, dispuesto para el día 15 del mismo mes.

“Black Widow”, que por ahora no tiene nueva fecha de estreno confirmada, es la primera película del catálogo de Marvel para 2020 y, bajo la dirección de Cate Shortland, cuenta en su reparto con Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt y David Harbour escoltando a Johansson en su primera cinta como absoluta protagonista encarnando a Black Widow.

OPCIONES SIMILARES POR STREAMING

Black Widow, la película, se centra un año después de los sucesos de Capitán América: Civil War y antes de Avengers: Infinity War, Natasha Romanoff se encuentra sola y obligada a enfrentar una peligrosa conspiración que la enlaza con su pasado mientras es buscada por la ley. Así, Romanoff debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en una Avengers.

Para quienes no pueden esperar estos aplazamientos, una alternativa es acudir a la TV vía streaming que ofrece, por ejemplo, Netflix, cuyo catálogo de producciones obtiene historias similares a la de la espía rusa Natasha Romanoff.

Así, por ejemplo, podemos mencionar “Agents de Shields” que con sus siete temporadas, se convierte en una buena opción para los amantes de las historias del Universo Marvel.

AGENTS OF SHIELD

La serie se centra en las misiones del equipo de ‘S.H.I.E.L.D.’ que, supervisado por el Agente Phil Coulson (Clark Gregg), se dedicará a proteger la tierra de lo extraño y lo desconocido y a resolver casos que involucran a personas dotadas de algún tipo de superpoder.





LUKE CAGE

Luke Cage es un ex convicto encarcelado por un crimen que no cometió, que gana los poderes de la fuerza sobrehumana y la piel irrompible después de someterse voluntariamente a un procedimiento experimental.

THE DEFENDERS

The Defenders es una serie de Netflix, la cual es un crossover de 4 personajes de diferentes series distribuidas también por la empresa de contenido streaming. En este grupo se incluye a los superhéroes Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Estos formarán un equipo que defenderá la ciudad de Nueva York y sobre todo el barrio de Hell’s Kitchen de un enemigo común: La Mano.

PUNISHER

Es una serie web estadounidense creada para Netflix por Steve Lightfoot, basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. Frank Castle, conocido en toda la ciudad de Nueva York como “el Castigador”, luego de vengarse de los responsables de la muerte de su familia, descubre una gran conspiración más allá de este crimen.

DAREDEVIL

Es la primera de una serie de producciones televisivas de Marvel Studios con Netflix (de las cuales siguieron con Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist). En la primera temporada, que fue estrenada en 2015, Charlie Cox como Matt Murdock, un abogado del barrio neoyorquino de Hell’s Kitchen, que quedó ciego en un accidente, lucha como un justiciero todas las noches contra el crimen bajo el sobrenombre de Daredevil.

JESSICA JONES

Jessica Jones es una mujer con superpoderes que tuvo una breve carrera como superheroína hasta un incidente en la que el villano Kilgrave hizo que matara a alguien. Después de ese incidente, se convirtió en una investigadora privada.​Cuando Kilgrave vuelve, Jessica debe detenerlo.





