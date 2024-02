Fue práctico. El actor nacional Gustavo Bueno, que interprete a Don Gilberto en la teleserie “Al fondo hay sitio”, aseguró que no extraña Irma Maury, actriz que dio vida a Doña Nelly, esposa de su personaje en la ficción, y que renunció a la producción en el 2014.

Por ello, mediante una entrevista difundida en TikTok, el intérprete se mostró tajante al decir que se siente contento trabajando con sus actuales compañeros de elenco, por lo que no espera el retorno de Maury en el papel de Doña Nelly.

Gustavo Bueno recibió la pregunta directa: “¿Extrañas a Doña Nelly?”, ante ello, el actor, recordado por sus participaciones en destacadas películas del cine nacional, lo negó.

“No, para nada, para qué te voy a mentir. Yo vivo el día a día de mi serie y estoy muy contento con la gente que ahora ya está y la paso bien”, dijo Bueno a la comunicadora Iris Mariscal en sus redes sociales. Asimismo, el intérprete no confirmó si tiene un enfrentamiento con la actriz peruana, a su vez Maury tampoco se ha pronunciado.

Por otro lado, el intérprete complementó que su público lo recuerda por los roles que hizo de militar en las películas de Francisco Lombardi, mientras que por su papel de Don Gilberto, solo las generaciones más jóvenes.

“Más que con Don Gil, me identifican con el militar: Gamboa, Iván Roca... Siempre me dicen: “¡Qué me mira cadete?”, me saludan así, es más fuerte eso que el mismo Don Gilberto, a pesar de la emisión diaria. Talvez para los muy niños, bueno sí, pero de veinte años para atrás, me identifican con las películas”, relató.

¿Por qué Irma Maury dejó “Al fondo hay sitio?





Irma Maury dejó “Al fondo hay sitio” en el 2014 con la muerte de su personaje Doña Nelly, matriarca de los populares Gonzales y esposa de Don Gilberto. Su motivación principal fue el deseo que tenía por vivir su propia vida y alejarse de los reflectores.

“Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Es un capítulo cerrado en mi vida, está muerta para mí. Estoy muy agradecida con todos, de verdad les tengo mucho aprecio y respeto, pero no hay forma de que cuenten conmigo. Ahorita estoy en otra”, dijo la actriz a un diario local.