Johanna San Miguel, conductora de “Esto es Guerra”, y su hijo Paulo realizaron una divertida transmisión en vivo para Instagram. Durante la conversación, el joven sorprendió a los seguidores de la actriz con las respuestas que dio respecto al reality de competencia de América Televisión.

Uno de los cibernautas le preguntó a Paulo si deseaba integrar “Esto es Guerra”. En seguida, el hijo de Johanna dejó en claro que sus planes no apuntan a aparecer en la pantalla chica, al menos no en el reality de competencia.

“¿Paulo, eres guerrero?”, preguntaron. “No, no soy guerrero, a mí me gusta la Medicina, voy a estudiar Medicina, no voy a entrar a ‘Esto es guerra’, lo siento mucho”, expresó sin titubear.

En otro momento, los seguidores consultaron sobre el distanciamiento entre Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez. Cuando Johanna San Miguel iba a responder, Paulo intervino para manifestar que no sabía quiénes eran. “¡Quién será!”, comentó.

Durante el enlace, Paulo también recordó al actor Stefano Salvini, quien mantuvo una relación sentimental con su mamá hace algunos años y a quien consideró “buena gente”.

El joven también confesó que prefiere que la conductora de “Esto es Guerra” no le dé la mano porque después piensan que es su pareja y no su madre.

