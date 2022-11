Latina Televisión, autodenominado “El canal del Mundial Qatar 2022″, se ha convertido nuevamente en el centro de la crítica tras no emitir un importante partido de la fase de grupos: el España vs. Alemania. En su lugar, transmitió la película animada “Kung Fu Panda”.

A través de Twitter, diversos usuarios lamentaron que el “canal del Mundial” haya optado por el inicio de las aventuras de “Po” en lugar del importante encuentro deportivo que terminó igualado a 1.

Cabe señalar que este hecho también ocurrió cuando Latina no transmitió el partido Argentina vs Arabia Saudita, encuentro que no solo marcó el debut de Lionel Messi en Qatar 2022, sino que marcó un hecho histórico tras la victoria del cuadro asiático por 2 a 1.

“¿Cómo que el canal del mundial está transmitiendo Kung Fu Panda mientras se juega el España vs. Alemania?”, “A mí me gusta Kung Fu Panda, pero un partido entre España y Alemania es infinitamente más atractivo para ver. Mal jugado, Latina”, son los comentarios de algunos usuarios de Twitter.

¿CÓMO QUE EL "CANAL DEL MUNDIAL" ESTÁ TRANSMITIENDO KUNG FU PANDA MIENTRAS SE JUEGA EL ESPAÑA - ALEMANIA? JAJAJAJA



EL PAPELÓN MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE LA TELEVISIÓN PERUANA. — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) November 27, 2022

O sea, a mí me gusta Kung Fu Panda, pero un partido entre España y Alemania es infinitamente más atractivo para ver. Mal jugado, Latina. pic.twitter.com/1orquqEQzi — Danielazo (@dhercasm) November 27, 2022

Latina Televisión, canal que había garantizado la transmisión del Mundial Qatar 2022, ha tenido que responder a las críticas por no pasar algunos partidos. En la imagen que compartieron en sus plataformas informan que solo transmitirán 32 de los 64 partidos EN VIVO, mientras que los 32 que faltan podrán verse en diferido a través de la APP de Latina.

¿Qué pasó con Latina y su transmisión del Mundial Qatar 2022?

Como se sabe, Latina Televisión anunció con bombos y platillos que sería el canal del Mundial Qatar 2022, pero el pasado domingo 20 de noviembre, tras la inauguración, los televidentes notaron otra realidad. Resulta que el canal de la avenida San Felipe solo emitirá 32 partidos en vivo.

A través de un comunicado en su red social oficial, Latina Televisión confirmó lo que era un secreto a voces. Latina solo emitirá 32 partidos en vivo y los otros 32 encuentros de manera diferida.

“Latina transmitirá 32 de los 64 partidos en vivo, mientras que los 32 partidos restantes podrán verse en diferido. Un día después a través de Latina Play y el app de Latina”, se señaló en comunicado.

🔴Latina transmitirá 32 de los 64 partidos EN VIVO, mientras que los 32 partidos restantes podrán verse EN DIFERIDO un día después a través de Latina Play y el app de Latina.📲



Encuentra la lista de los partidos en este link: https://t.co/eBT6HNTSlO pic.twitter.com/8Lt6qwggs0 — Latina.pe (@Latina_pe) November 21, 2022