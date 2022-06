La productora de televisión, Michelle Alexander, aclaró que jamás comparó el programa de ‘América hoy’ con el show de Laura Bozzo. Además, precisó que no tiene problemas con Ethel Pozo, pero no quiso responder si le gusta como cuñada.

Así lo dijo en una entrevista telefónica con el programa ‘Amor y fuego’, cuya periodista se comunicó con la productora de las novelas ‘Luz de luna 2′ y ‘Maricucha’ para que aclare sobre la frase que escribió en redes sociales tras ver la entrevista de la mamá de Melissa Paredes en ‘América hoy’.

“Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes. No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, escribió en esa oportunidad Michelle Alexander.

“No me refería al programa (de Ethel Pozo), me refería al circo que habían hecho alrededor las personas que opinan de eso... No tengo ningún inconveniente con Ethel, no con Janet ni con nadie. Yo trabajo, tengo una productora independiente que trabaja para América Televisión y tengo la mejor relación con todas las personas que trabaja en ese canal, con todos los talentos y con todas las personas que trabajan detrás de cámaras”, señaló la productora de televisión.

“Ya pasó eso fue hace semanas y no voy a hablar del tema. Ya pasó, hay que cambiar de tema. No soy una persona que acostumbra a pelearse con nadie y así lo tuviera, jamás lo hablaría ni lo diría a nadie... (¿Le gusta Ethel Pozo cómo cuñada?) Eso no te interesa, ni a ti ni a nadie, eso es un tema mío, mis temas personales o familiares, jamás los he hablado ni los voy a hablar con nadie”, agregó la hermana del novio de Ethel Pozo.

