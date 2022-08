El cantante argentino Noel Schajris llegó al Perú para convertirse en el nuevo entrenador de la quinta temporada de “La Voz Perú” que llega a su fin este sábado. Pero desde antes, el argentino-mexicano ha conseguido otros destacados logros dentro de su carrera en la industria que lo convierten en uno de los mayores exponentes de la música.

Nahuel Schajris Rodríguez nació el 19 de julio de 1974 en Buenos Aires (Argentina). Gracias a su familia, impulsó su gusto por la música. Inició tocando el piano gracias a la motivación por parte de su abuela.

Su madre, quien también fue una pieza clave en los inicios de su carrera, falleció y Noel le dedicó la canción “Aquí”. Posteriormente, este sencillo se volvería parte de su álbum “De Viaje” (2003) junto a Sin Bandera.

En 1995, se unió a Hernán Cutel, Ezequiel Rocha y Álex Lencina para formar la banda llamada X-tra Soul. El cuarteto lanzó su disco “No te encapriches”, donde el sencillo principal del mismo nombre fue escogido como el sencillo principal de la serie argentina “Como pan caliente”. Posteriormente, lanzó su disco como solita “Cita en las nubes”.

Sin Bandera y el éxito

A inicios del año 2000, Noel Schajris se unió a Leonel García para conformar el dúo Sin Bandera. El origen del nombre radica en un recuerdo. Cuando ambos paseaban por la Ciudad de México y pasaron frente al Campo Marte, lugar que siempre lucía la bandera de México, pero ese día solo encontraron el mástil.

El 26 de marzo de 2002 llegaría el álbum debut “Sin bandera”, donde Noel junto a Leonel componen siete de los once sencillos incluidos en el disco. Tan solo un año después, estrenan el segundo álbum de estudio “De Viaje” (2003) donde Schajris es compositor de trece de los dieciséis temas. La canción “Amor real”, que forma parte de dicho álbum, se convirtió en el tema principal de la telenovela mexicana producida por Televisa “Amor real”.

A esos discos, se unieron dos más “Mañana” (2005) con sencillos como “Que me alcance la vida” y “Cómo voy a odiarte” ; y “Pasado” (2006) con canciones como “Un buen perdedor” y “Hoy el aire huele a ti”.

Sin embargo, el dúo musical anunciaría su separación en junio de 2007. Sin Bandera lanzó “Hasta ahora”, un último disco donde reunieron todos los éxitos de su carrera. Gracias a ello, Noel Schajris tuvo la oportunidad de impulsar su carrera en solitario.

Seguir como solista

Si bien en la década de 1990, Noel ya había estrenado su primer álbum en solitario, para 2009 encontró el tiempo perfecto para lanzar su segundo disco solista “Uno no es uno”, donde incluye duetos con Luis Fonsi y Yuridia.

Para mayo de 2011, Schajris edita “Grandes canciones”, un disco que incluye sus propias versiones de temas clásico como “Quién como tú” de Ana Gabriel, “La historia entre tus dedos” de Gianluca Grignani, “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner, “La incondicional” de Luis Miguel, “Lamento boliviano” de Enanitos Verdes y “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra.

Mientras tanto, su cuarto álbum de estudio como solista “Verte nacer” sale el 25 de marzo de 2014 y el sencillo principal lleva el mismo nombre, y el segundo sería “Cuando Amas a Alguien”. Este disco incluye además a “Y No Fue Suficiente”, escrita por el recordado Armando Manzanero y fue escogida como cortina de la telenovela mexicana “Lo que la vida me robó”.

Para 2020 lanzó “Mi presente” su nuevo álbum que nació en pandemia. Al respecto, el cantautor resaltó -en entrevista pasada con El Comercio- que esta producción “es muy importante, fue precioso, en plena pandemia me permitió grabar canciones que nunca habían sido grabadas, rescatarlas y darles voz en el presente. Fue muy loco, participaron infinidad de compañeros coautores. Hace unos días, en las audiciones a ciegas de “La Voz Perú”, un chico que no quedó, me emocionó mucho porque me dijo que su sueño era conocerme y cantar conmigo “Infinitamente tuyo” (tema de su último disco)”.

En mayo, Sin Bandera estrenó “Frecuencia”, disco del reencuentro del dúo para celebrar sus dos décadas. “Es como recomenzar de nuevo, y este disco que se estrena el 6 de mayo tenía que ser más Sin bandera que nunca. Se siente como ese primer disco del 2001, es como recomenzar una etapa de 20 años con diez canciones. El amor más que nunca estará presente y lo que nos identifica: estas voces que cantan como una sola voz. Preparen los pañuelos, Sin bandera forever”, dijo a este Diario.

Sobre el significado de este dúo en su vida, Noel Schajris recalcó que “es el motor para muchas otras cosas que podemos hacer tanto Leo como yo, es una energía musical única que ya cumplió 20 años con el público y las canciones siguen vivas. Han logrado pasar la prueba del tiempo. El disco como proyecto es una belleza y creo que si Dios quiere va a lanzar una nueva etapa”.

“La Voz Perú” por el triunfo

Noel Schajris regresó a nuestro país para asumir un nuevo reto en su carrera. Latina apostó por el cantante para convertirse en uno de los entrenadores de la quinta temporada del programa que inició el pasado 4 de julio.

“Gracias Latina, estoy feliz porque todo coincidió (fechas) para llegar al Perú a formar parte de este gran programa”, indicó el nuevo coach durante una promoción del programa.

Poco después, se explayó con El Comercio sobre su incorporación al exitoso programa de canto y las expectativas que tenía ante el inicio de las grabaciones.

“Estoy increíblemente honrado de conocer un poco más de la cultura peruana (…) Es lindo lo que pasa con la música en Perú, hay mucha diversidad y un cariño por los estilos de música que no se da en todas partes de Latinoamérica”, aseguró.

Schajris también expresó el gran cariño que le tiene a sus compañeros Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Christian Yaipén, con quienes comparte el rol de entrenadores. “Amistades genuinas... Corazones que laten pura luz, eso he encontrado en estos compañeros y en todo el equipo de ‘La Voz Perú’”, escribió en Facebook.

Después de una temporada llena de emociones, el último jueves 18 de agosto, Noel escogió a la concursante Veruska Verdú como su finalista, quien competirá por el trofeo y su contrato con Universal Music por la grabación de un sencillo. Para conocer si Noel Schajris logra coronarse como el entrenador ganador de la temporada, no te puedes perder la gran final de “La Voz Perú” que se emite este sábado 30 de agosto desde las 8:30 p.m.