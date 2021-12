Pietro Sibille y Andrea Luna se encuentran en el centro de la polémica esta semana tras las acusaciones -por parte del actor- sobre una supuesta infidelidad cuando tenían una relación. Una de las parejas más sólidas del medio nacional terminó su relación en agosto último, y es hasta ahora que se conocen más detalles.

Sibille usó sus redes sociales para precisar que Luna le habría sido infiel con el también actor Andrés Wiese. Horas después, ella decidió responder a las acusaciones a través de su cuenta de Instagram. Conoce un poco más sobre su historia de amor que acabó en polémica.

Sus inicios

Ambos se dedican a la actuación, por lo que su primer acercamiento fue justamente sobre el escenario en la obra teatral “El hombre del subsuelo” en 2014. Pero no fue hasta inicios de 2016 donde empezaron a dar indicios de que se encontraban en una relación.

“Sí, estoy muy enamorado. Es una gran suerte haberla conocido. Es una chica lindísima y en verdad nos llevamos muy bien. Nos encanta ver películas y series, tomando vino”, decía el actor en esa oportunidad.

Aunque, oficialmente, se anunciaron como pareja en 2017, cuando Andrea Luna decidió brindar más detalles de su romance con Pietro Sibille y tuvo hermosas palabras para su pareja, quien le lleva 14 años. “Pietro no solo es mi novio, también es mi maestro. Él me guía. Aparte de que lo quiero mucho, siento una gran admiración por él y su trabajo. Él está detrás de mí corrigiéndome. Tenemos una relación muy tranquila. ¿Boda? Por ahora no”, recalcó en ese entonces.

Pietro Sibille y Andrea Luna, en una alfombra roja. (Foto: Kelvin García/GEC)

Aclarada la situación, Pietro y Andrea se lucieron juntos en diversas alfombras rojas y eventos de la farándula nacional; evidenciando la gran química que había entre ambos, a pesar de las críticas y cuestionamientos sobre su romance.

Incluso volvieron a compartir su pasión en el escenario. Actuaron juntos en la película “Rómulo y Julita” y, en noviembre del 2020, Luna protagonizó la obra virtual “El hombre y Lisa” junto a Sibille, lo que confirmaba que su relación aún se mantenía fuerte. Pero en enero de este año, se generaron rumores sobre una posible ruptura tras la difusión de un video en Tik Tok con un amigo; pero, la actriz salió a desmentirlo.

“Siempre piensan que no estoy con Pietro y eso demuestra que vivimos en una sociedad machista. ¿Una mujer no puede tener amigos? Es una mentalidad elemental”, indicó Andrea Luna a Trome.

Cabe recordar que hubo rumores de una boda en secreto a mediados del 2019, luego de que la actriz compartiera una publicación en Instagram donde se le veía con varios anillos en el dedo anular de la mano derecha. Pero esto nunca fue confirmado.

El ampay

Cuando todo parecía bien, las cámaras de “Magaly TV, La firme” captaron a Andrés Wiese y Andrea Luna besándose en una discoteca de Miami, Estados Unidos el pasado 2 de agosto. Ese habría significado el final de la relación con Pietro Sibille. Esto fue una gran sorpresa, debido a que se habían posicionado como una de las parejas más solidad de la farándula nacional.

Tras la difusión de las imágenes, la actriz emitió un comunicado aclarando que se encontraba sola buscando ofertas laborales en el país americano. “He tenido muchos cambios en mi vida personal y laboral”, escribió.

En entrevista con El Comercio tras su ruptura, Andrea se refirió a su situación sentimental. “En cuanto a mi vida personal es que estoy sola y me encanta”, puntualizó.

Este jueves que la pareja se pronunció. Por su parte, el actor publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto a una reveladora descripción. Pietro calificó de falsa la versión de su ex pareja respecto a que ambos ya habían terminado su relación sentimental antes del ampay y tuvo fuertes calificativos para Andrés Wiese.

“Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto”, escribió en la red social, acompañado de la letra de una canción de Joaquín Sabina. Aunque horas después borró la publicación.

Andrea Luna también recurrió a las redes sociales para aclarar la situación. A través de una extensa publicación, la actriz recalcó que llevaba tiempo intentando salir de esa “relación tóxica”, en la cual fue chantajeada.

“Hola chicos. Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’ Esto es completamente FALSO! Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, se lee en su mensaje.

Finalmente, calificó a su ex pareja como “cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te he cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratos”. “El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías de ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber que hay realmente tras de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente”, finalizó.

