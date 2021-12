Tras la polémica generada por las declaraciones de Pietro Sibille y Andrea Luna, diversos programas de espectáculos abordaron el tema, y “América Hoy” no fue la excepción. Durante gran parte del espacio de América TV se habló sobre el caso y los conductores tuvieron comentarios divididos.

El panelista Christian Domínguez aprovechó un momento del programa para dar su punto de vista y habló sobre el “chantaje emocional” del que acusa Andrea Luna a Pietro Sibille en su comunicado en redes sociales.

“Cualquiera sea el motivo, si hay un chantaje desde ya te está diciendo que es una relación tóxica y no sirve, así sea ‘me voy a matar’, ‘me voy a ir’, ‘voy dejar que me atropelle el carro’, lo que tu quieras. El chantaje en una relación es tóxico, ya te marca el indicador”, expresó Domínguez.

“Aquí hay maltrato físico, psicológico. El decir: ‘no eres nada sin mí’, te deja sin piso. Uno puede ser profesional, estudiado de la universidad, con título, pero si viene alguien a quien amaste y te dice no eres nada, te lo crees”, agregó Ethel Pozo.

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE ANDREA LUNA Y PIETRO SIBILLE?

La madrugada del 2 de diciembre, el actor Pietro Sibille compartió una publicación en la que aseguró que su expareja sentimental Andrea Luna le fue infiel con el también actor Andrés Wiese. Ambos fueron aptados besándose en una discoteca en Miami, Estados Unidos.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto”, escribió en la red social, acompañado de la letra de una canción de Joaquín Sabina.

Por su Parte, Andrea Luna se defendió de las acusaciones horas después con un extenso mensaje en el que confiesa que llevaba mucho tiempo intentando salir de la “relación tóxica” que tenía con Pietro.

“Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’ Esto es completamente FALSO! Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente... Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, aseguró Luna. Cabe señalar que tras el post de la actriz, Pietro eliminó su mensaje en Instagram.

Andrea Luna se defiende luego que Pietro Sibille dijera que le fue infiel. (Foto: Captura de IG)

