Rosángela Espinoza se pronunció luego de las especulaciones que se han generado tras publicar unas fotografías donde aparece en las instalaciones de Telemundo.

En su historia de Instagram, la exintegrante de “Esto es Guerra” compartió su post que difundió en su perfil y sobre la imagen escribió: “En dónde dice que era imagen o que firmé contrato con Telemundo. La prensa comenzó a crear cuentos cuando solo fue una foto”.

“Con mi imagen y mi trabajo nadie se mete porque yo me esfuerzo cada día para ser mejor en todos los aspectos de mi vida sin hacer daño al resto”, indicó en otra historia.

Asimismo, se refirió al comunicado que difundió Magaly Medina de la agencia de publicidad Graphicka, empresa que trabaja con Telemundo, donde aseguran que en la casa televisora “ni la conoce, ni tiene contrato” con la modelo peruana.

“Que no tengo un vínculo laboral ni contractual. ¿Cuándo dije que había firmado un contrato de Telemundo?”, señaló.

“¿Dónde está el comunicado de Telemundo, Las Vegas? Además, para qué perdería tiempo en hacer un comunicado si yo no dije nada solo subí unas fotos que me tomé en las instalaciones. Encima los representantes me dijeron tómate todas las fotos que deseas y también puedes hacer Tik Toks, que por cierto fueron muy amables conmigo”, explicó en su Storie de Instagram.

La modelo aseguró que la agencia de publicidad quiso hacerla quedar mal desde el principio porque la llevó a tomarse las fotos en las instalaciones de Telemundo para luego hacerse publicidad en el programa de Magaly Medina.

“Finalmente, el señor que me llevó a las instalaciones trabaja en una agencia de publicidad, entonces, saco mis conclusiones que tenía todo planeado para hacerme quedar mal y a su vez promocionarse en el programa de Magaly”, acotó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza fue miembro de mesa

Rosángela Espinoza fue miembro de mesa. (Video: Instagram oficial) null