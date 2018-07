RuPaul tendrá programa de entrevistas diurno

El famoso presentador de televisión y drag queen RuPaul tendrá un programa diurno de entrevistas, según informó la revista Variety.

El ganador de un Emmy por "RuPaul 's Drag Race", ya está filmando un piloto para Telepictures, productora encargada de programas como "The Ellen DeGeneres Show", "The Real", "Extra" y "TMZ on TV".

El programa, que se lanzará en el otoño estadounidense de 2019 y se grabará con público en vivo, presentará a RuPaul entrevistando a celebridades, dando consejos de belleza y moda, haciendo juegos, y compartiendo música y cultura pop. No se espera que haga segmentos de cocina o ejercicio, que han sido típicos en los programas diurnos. También se espera que su colaboradora frecuente, Michelle Visage, tenga un papel importante en el programa.

La productora espera que su estilo único ayude a que el show se destaque, dado que otros programas de entrevistas dirigidos por celebridades han fallado, incluidos los esfuerzos de Katie Couric, Meredith Vieira y Harry Connick Jr.

RuPaul, que es más conocido por ser el anfitrión de "The RuPaul Show" en VH1 y "RuPaul's Drag Race" para Logo y VH1, alcanzó la fama con su canción "Supermodel (You Better Work)", y luego firmó un contrato con MAC Cosmetics, convirtiéndolo en el primer supermodelo drag queen.

Actualmente, tiene varios otros proyectos de TV, incluida una serie de comedias para Netflix titulada "AJ and the Queen", y una serie basada en su vida que se estrenará en Hulu.