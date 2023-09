La actriz Sirena Ortiz sufrió un colapso emocional en “El gran chef: Famosos” este miércoles 27 de setiembre, cuando se quedó sin tiempo para cocinar sus ravioles.

“Sentí que iba a llegar —dijo Sirena entre lágrimas—, no había hecho la pasta, no había metido el relleno ni nada... Felizmente me ayudaron porque si no, no hubiera llegado”, comentó la actriz, recordada por su participación en la telenovela De vuelta al barrio

¿Por qué Mariella Zanetti decidió apoyar a Sirena Ortiz con su preparación?

Ortiz, quien se enfrentaba al reto de preparar un plato de pasta italiana, estuvo muy nerviosa durante la preparación, por lo que lloró de frustración, sin embargo, de manera inmediata recibió el apoyo de sus compañeros, especialmente de Mariella Zanetti.

“Yo sé que el beneficio era de Leslie, pero aquí no estamos hablando de competencia ni de beneficios, estamos hablando de solidaridad”, sentenció Mariella, quien estuvo en la noche de sentencia para evaluar el primer plato de sus compañeros y apoyar al ganador o ganadora de ese reto.

“Si no tenía la ayuda de Mariella y de todos los chicos en verdad no hubiera llegado”, complementó Ortiz.

¿Por qué Sirena Ortiz se quebró en “El gran chef: Famosos”?

En ese sentido, Ortiz contó que la presión del tiempo la superó. “Cuando dijeron que faltaban solo cinco minutos y no había hecho los ravioles, perdí el control”, relató durante la degustación de los platillos al lado de José Peláez.

El juez Nelly Rossinelli elogió la masa de los ravioles de Ortiz. “La masa que preparo Sirena era una de las mejores y se siente en la pasta”, dijo Rossinelli. “Pese a todo, fue un buen trabajo en equipo”, agregó la tiktoker.

A pesar de recibir el apoyo de sus compañeros, Sirena Ortiz fue enviada a la noche de eliminación tras no lograr la aprobación unánime del jurado. No obstante, la joven actriz se mostró optimista.