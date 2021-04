La Fórmula 1 desembarca en Algarve con las máximas figuras del automovilismo, para disputar por segunda vez en su historia el “Gran Premio de Portugal” y se transmitirá a partir del viernes 30 de abril en Star Action.

La tercera prueba de la temporada se llevará a cabo en el moderno trazado ubicado en la ciudad de Portimao, caracterizado por ser un recorrido con varios cambios de elevación. En él, los pilotos deberán recorrer 66 vueltas para completar una distancia total de 306,826 kilómetros.

Lewis Hamilton, del equipo de Mercedes, lidera el campeonato con 44 puntos y en Portugal necesita una victoria para lograr estirar la ventaja sobre Max Verstappen, del equipo de Red Bull, que lo sigue a un punto con 43 unidades en tabla de posiciones.

Ambos pilotos se impusieron en las primeras dos carreras, respectivamente. La tercera ubicación la ocupa Lando Norris (McLaren) y la cuarta Charles Leclerc (Ferrari).

Las primeras prácticas comienzan el viernes 30 de abril a partir de las 5.30 a.m., continuando con la tercera práctica y clasificación el sábado 1 de mayo desde las 6:00 a.m. El domingo 2 de mayo llega la ansiada carrera con la previa desde las 8.30 a.m. en exclusiva en Star Action.

