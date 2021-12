TikTok: Oriana Sabatini le hizo una broma a su papá y se volvió viral

La broma que le hizo Oriana Sabatini a su padre Ova Sabatini, se volvió viral en las redes sociales. A través de su cuenta de TikTok la modelo, realizó un challenge para hacer caer a su progenitor, diciéndole cuánto le había costado inflar las llantas de su auto y la reacción del deportista fue de asombro.

MIRA TAMBIÉN: Paris FC y Lyon sancionados y eliminados de la Copa de Francia tras incidentes en las gradas

LA BROMA EN QUE CAYÓ OVA SABATINI

La divertida escena empieza cuando Oriana le comentó que le habían cobrado cinco mil pesos por inflar las pelotas y ahí Ova le dijo: “¡¿Qué?! Si es gratis inflar una pelota”, le contestó él asombrado. “No sé, creo que era tipo aire premium”, siguió con la broma Oriana. Él aún asombrado le contesta: “Pero te vieron cara de gila. ¿Cómo va a ser aire premium? Iría, bolu..., porque me da bronca”. Y allí Paulo Dybala comentó: “Es con ella con quien te tenés que enojar” contestó.

El deportista continúo enojado, “¿Cómo te van a cobrar? Es como inflar la goma de un auto, no se cobra eso. ¿Te dijeron $5000?”, dijo y aseveró de nuevo: ¡Y se terminó levantando furioso! “Nah, te digo: me calenté. Me calenté bolu... me calenté, porque la estafaron”, remató molesto.

Al ver la reacción de Ova Sabatini, no aguantaron las risas y le contaron que todo se trataba de una broma que vieron por TikTok, el cual él había caído.

CATHERINE FULOP FUE HACKEADA Y ESTAFARON A SUS SEGUIDORES

Por otra parte, recientemente Catherine vivió un difícil momento al darse cuenta de que habían hackeado sus redes sociales e incluso intentaron estafar a sus seguidores simulando una colecta. La información se supo a través de su hija, Oriana Sabatini.

Catherine Fulop no solo es una de los personajes más queridos en Argentina sino también entre los participantes de “MasterChef Celebrity 3″.

Los hijos de la Fulop, han advertido a los seguidores de su madre que no caigan en esta estafa, y que Catherine está haciendo todo lo posible por evitar males mayores.

Asimismo Catherine Fulop también compartió un mensaje contando sobre el hackeo: “Si me pueden ayudar a difundirlo ya que me están extorsionando y tratando de estafar a mis seguidores”, escribió.





TE PUEDE INTERESAR: